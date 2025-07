MVP: הישראלים בארצות הברית מסרבים לעצור - סרוגים

אחרי שזכה ב-MVP והבקיע שער במשחק האולסטאר, תאי בריבו ממשיך לחורר רשתות. הכוכב הישראלי של פילדלפיה יוניון הבקיע את שערו ה-15 בליגה, ועזר לקבוצתו לצאת מפידור ולנצח את 1:3 את קולורדו ראפידס. במקביל עידן טוקלומטי, כבש בנגיחה ועזר לשארלוט לנצח 0:2 את טורונטו עם שערו החמישי בשבעת המשחקים.

בריבו ללא ספק הוא אחד השחקנים הלוהטים בליגה, החלוץ השווה בדקה ה-64 והחזיר את קבוצתו למשחק, צמד של מיקאל אורה קבע את תוצאת המשחק. החלוץ הישראלי הוחלף בתוספת הזמן. גם טוקלמטי לא מפסיק להבקיע והוא כבש כאמור מקרוב בדקה ה-60. ליאל עבדה חברו לקבוצה על מהספסל בדקה ה-73.

Level in Philadelphia!

Tai Baribo scores his 15th goal of the season to equalize for @PhilaUnion. pic.twitter.com/ampsfVbJB2

— Major League Soccer (@MLS) July 27, 2025