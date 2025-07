יובל קסטלמן יקבל את אות הנשיא לגבורה אזרחית - סרוגים

הרצוג בדבריו היום (צילום: חיים צח לע"מ)

נשיא המדינה יצחק הרצוג פרסם את רשימת מקבלי "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" לשנת 2025 – אות שהוענק לראשונה בשנה שעברה, וכעת יוענק שוב בטקס מרגש בבית הנשיא ב־4 בספטמבר. האות, שנוסד בעקבות מעשי הגבורה הרבים והבלתי נתפסים מאז השבעה באוקטובר, נחשב לעיטור הגבוה ביותר המוענק לאזרחים ישראלים שפעלו בגבורה יוצאת דופן, תוך סיכון חייהם, על מנת להציל אחרים.

ברשימה המכובדת 15 מקבלים ומקבלות – חלקם נרצחו במהלך פעולתם ההירואית, וחלקם ניצלו אך יישאו לעד את זיכרון הרגעים בהם עמדו בין חיים למוות, למען אחרים.

אלו מקבלי אות הגבורה האזרחית לשנת 2025:

אביב אליהו ז"ל – מנהל האבטחה של מסיבת נובה, אשר נלחם במחבלים בעת המתקפה והציל רבים מהמבלים לפני שנרצח.

לירון ברדה ז"ל – נשארה בזירת הטבח להעניק עזרה ראשונה לפצועים, במקום להימלט עם חבריה. נרצחה תוך שהיא מצילה אחרים.

דני וובק ז"ל – מהיישוב נתיב העשרה, יצא להילחם במחבלים יחד עם חברו אורן שטרן ונפל בקרב, לאחר שהצליח להדוף כוחות אויב.

מתן מרדכי ליאור ז"ל – פעל לפינוי עובדים ומבלים במסיבת נובה, התעקש להישאר בשטח כדי לעזור – ונפל במהלך ניסיונות החילוץ.

תומר אליעז־ערבה ז"ל – בן 17, שנאלץ לסייע למחבלים להגיע לבתים בנחל עוז באיומי נשק, אך בפועל גרם להם להתרחק ממשפחות – ונרצח.

יובל קסטלמן ז"ל – ירד מרכבו עם נשק אישי כדי לבלום פיגוע בירושלים, ירה במחבל אך נורה למוות באש כוחותינו בזירה מבולבלת וקשה.

יונס אלקרינאוי – אזרח בדואי מרהט שהציל צעירים שהסתתרו מהטבח במסיבת נובה, ושכנע מחבלים שאין איש בחווה בה עבד.

מלחם אסעד – אזרח דרוזי שהציל אוהדי מכבי ת"א בהולנד במהלך תקיפת פורעים, כשהשתמש בידיעת השפה הערבית כדי להטעות את התוקפים.

נעם בונפד – בן קיבוץ סעד שדהר לאזור הלחימה בכפר עזה, עלה לגג, וצלף במחבלים במשך שעות כדי להגן על תושבים ולוחמים.

גלעד הונוולד – מהקיבוץ עלומים, נלחם במחבלים שהגיעו ליישוב, פינה פצועים תחת אש, למרות שלא היה לוחם או חבר בכיתת כוננות.

אושרית חדד ושיראל פופקין – הקימו בית חולים שדה מאולתר בצומת שובה, טיפלו בעשרות פצועים, חיילים ואזרחים, תחת תנאים קשים במיוחד.

ערן מסס – עלה על מדים ונסע לעוטף ביוזמתו. סייע בלחימה ובחילוץ, ותרם להקמת חמ"ל עבור ניצולי מסיבת נובה.

הרב חיים סאסי – רב ישיבת ההסדר בשדרות, שיצא תחת אש לטפל בפצועים, נפצע בעצמו, והמשיך בפעולות החילוץ והרפואה תוך כדי.

מתנאל סירי – מאבטח שסיים משמרת לילה ונסע להילחם בעוטף, סייע בפינוי פצועים ובקרבות, מתוך תחושת שליחות עמוקה.

"לא תכננו להיות גיבורים – אבל הם היו כאלה"

נשיא המדינה הרצוג אמר: "הסיפורים הקשים והמרגשים של מקבלי אות הגבורה האזרחית ממחישים את עוצמת הערבות ההדדית והאור שזרח מתוך האפלה. הם לא היו חייבים – אבל הם בחרו. הם לא תכננו – אבל הם הפכו לגיבורים. מדינת ישראל חבה להם תודה נצחית."

הטקס יתקיים בבית הנשיא בירושלים, ביום חמישי, 4 בספטמבר 2025. משפחות הנופלים, מקבלי האות החיים, אנשי ציבור, וצוותי הצלה ישתתפו באירוע. זו הפעם השנייה בה מוענק האות, שהפך מאז אוקטובר 2023 לסמל לאומי של אומץ אזרחי.

