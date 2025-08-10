עד המוות!: היכרות עם העולות החדשות לליגות הבכירות - סרוגים

אוהדי סנדרלנד | צילום: שאטרסטוק

עולם הספורט הוא נדנדנה, לפעמים אתה למעלה ולפעמים אתה למטה. בכל עונה קבוצות יורדות ליגה ואחרות עולות במקומן. תשע קבוצות חדשות עלו לליגות הבכירות באנגליה, איטליה וספרד. אחת מהן ירדה ליגה בכל פעם שעשו עליה סדרה, ושתיים מהם חזרו אחרי כמה עשורים. אלו הן העולות החדשות.

העולות החדשות באנגליה:

לידס יונייטד: קרב השושנים

הופעה אחרונה בליגה הבכירה: 2022/23

תארים/ הישג שיא: שלוש אליפויות אנגליה, גביע אנגלי, שני גביעי אופ"א, הופעה בגמר גביע אירופה לאלופות

כינוי: "הטווסים"

לידס יונייטד היא שם מוכר לכל חובבי הספורט האנגלי. הקבוצה עם אחד הקהלים הטובים באנגליה, חוזרת אחרי זכייה באליפות הצ'מפיונשיפ עם 100 נקודות ובכיכובו של מנור סולמון לקבוצה יריבות עם מנצ'סטר יונייטד שמכונה מלחמת השושנים על שם מלחמת השושנים בין המחוזות של הערים מנצ'סטר ולידס במאה ה-16.

ברנלי: הוקם כמועדון רוגבי

הופעה אחרונה בליגה הבכירה: 2023/24

תארים/ הישג שיא: שתי אליפויות אנגליה, גביע אנגלי, הגעה לרבע גמר גביע אירופה לאלופות

כינוי: הסגלגלים

המועדון שבכלל הוקם כמועדון רוגבי זכה בשתי אליפויות בהיסטוריה הרחוקה (1920/1921, 1959/1960), הוא חוזר לפריימיר ליג במהירות אחרי עונה מטורפת שנגמרה במקום השני עם 100 נקודות. הישג השיא שלה בשנים האחרונות הוא המקום השביעי בפריימירליג בעונת 2017/18.

סנדרלנד: תפסיקו לעשות סדרות!

הופעה אחרונה בליגה הבכירה: 2016/17

תארים/ הישג שיא: שש אליפויות אנגליה, שני גביעי אנגליה

כינוי: החתולים השחורים

סנדרלנד היא הקבוצה הראשונה שהצטרפה לליגה האנגלית שלא מהמקימות, היא הקבוצה שמופיעה בציור העתיק ביותר שמקושר לכדורגל, ולא פחות משתי סדרות תיעודיות נוצרו עליה, בשתיהם היא ירדה ליגה בזמן הצילומים, הסדרה התיעודית השנייה צולמה לפני שמונה שנים, לאחר ירידה לליגה השנייה, היא נקראה "סנדרלנד עד המוות" והייתה אמורה לתעד את חזרתה המהירה לפריימיר ליג. במקום זה היא תיעדה את ירידתה לליגה השלישית. ילמדו לקח לפעם הבאה?

העולות החדשות בספרד:

לבאנטה:

הופעה אחרונה בליגה הבכירה: 2021/2022

תארים/ הישג שיא: גביע המלך, שמינית גמר הליגה האירופית

כינוי: הצפרדעים

יריבתה העירונית והפחות מוכרת של ולנסיה, מקושרת למעמד הפועלים בעיר. במהלך מלחמת האזרחים הספרדית בסוף שנות ה-30 נהרס אצטדיונה של לבאנטה, אך המועדון שרד את המלחמה. בעונה הראשונה שלה בלה ליגה (1962/63) ניצחה פעמים בדרבי, הביסה 1:5 את ברצלונה, אך ירדה ליגה. כוכב העל ההולנדי יוהאן קרויף אגדת ברצלונה, שיחק בקבוצה בתחילת שנות השמונים. בעונת 2011/2012 סיימה במקום השישי בליגה הראשונה והעפילה לראשונה בתולדותיה למפעלים האירופים, עונה לאחר מכן הגיעה לשמינית גמר הליגה האירופית.

אלצ'ה:

הופעה אחרונה בליגה הבכירה: 2022/2023

תארים/ הישג שיא: מקום חמישי בליגה הספרדית

כינוי: הירוקים המקווקווים

המועדון נוסד לפני 100 שנה על ידי מיזוג של כל המועדונים בעיר. הוא לא בילה הרבה שנים בליגה הראשונה. והתנדנד לאורך השנים בין הליגות. זוהי עונתו ה-26 בליגה הראשונה. אגדת ברצלונה ססאר רודריגס אלברס, שהבקיע 294 שערים אצל הקטלונים סיים את הקריירה במועדון הצנוע, והתחיל בו את קריירת האימון.

ריאל אוביידו: זכרתי לך חסד נעורייך

הופעה אחרונה בליגה הבכירה: 2000/2001

תארים/ הישג שיא: המקום השלישי בליגה הספרדית, העפלה לגביע אופ"א

כינוי: הכחולים

המועדון ששנות השיא שלו היה לפני כמעט 100 שנה, הקבוצה שכונתה "החלוצים האלקטרים". חלוצה של הקבוצה איזידרו לנגרה, זכה בתואר הפיצ'יצ'י שלוש שנים רצוף והקבוצה הבקיעה 174 שערים ב-62 משחקי ליגה. במלחמת האזרחים פרנקו השתמש באצטדיון הקבוצה כמזבלת תחמושת. לקבוצה היו כמה שנים בצמרת, אך בשנים האחרונות היו ברגעי שפל. המועדון פשט רגל, ירד לליגה הרביעית ושרד בזכות גיוס המונים ברשת. קרלוס סלים האיש העשיר בעולם, קנה חלק ממניות המועדון והציל אותו. סנטי קסרואלה אקס ארסנל, שגדל במועדון חזר להציל את מועדון נעוריו ועזר לו לחזור לליגה הבכירה אחרי 24 שנה. האם הרומנטיקה תגרום לקבוצה לתקוע יתד בליגה הבכירה?

העולות החדשות באיטליה:

ססואלו:

הופעה אחרונה בליגה הבכירה: 2023/2024

תארים/ הישג שיא: שלב הבתים בליגה האירופית

כינוי: השחורים-ירוקים

ססואלו זה מוכר לחובבי הכדורגל האיטלקי בשנים האחרונות. בשנת 2013 הקבוצה שקיימת מאז 1920 הצליחה להעפיל לסריה לראשונה בתולדותיה. בעונת 2015/2016 סיימה הקבוצה במקום השישי בליגה, תוך שהיא מנצחת במהלך העונה את נאפולי, יובנטוס ואינטר, ובעונה שלאחר מכן עשתה היסטוריה והעפילה לשלב הבתים של הליגה האירופית. בשנת 2023/24 אחרי 11 עונות בליגה, בהם את רובם בילתה במרכז הטבלה, ירדה ססואלו ליגה, אך הצליחה לחזור לאחר עונה אחת בלבד, לאחר שזכתה באליפות הליגה השנייה. לכמה שנים הם ישארו הפעם?

פיזה: התאוששות מהירה

הופעה אחרונה בליגה הבכירה: 1990/91

תארים/ הישג שיא: סגנית אלופת איטליה

כינוי: מגדלים

הקבוצה מהעיר שידועה בזכות המגדל הנוטה שלה התפרקה והוקמה מספר פעמים. המועדון הוקם בפעם האחרונה בשנת 2009 ובשנת 2019 עוד היה בסריה ג. 34 שנים עברו מאז שהאוהדים הנאמנים היו עם קבוצתם בליגה הבכירה, ובקיץ האחרון זה קרה אחרי שסיימו במקום השני בסריה ב. יצליחו לעשות היסטוריה ולתקוע יתד בליגה הראשונה?

קרמונזה:

הופעה אחרונה בליגה הבכירה: 2022/2023

תארים/ הישג שיא: המקום העשירי בליגה האיטלקית

כינוי: טיגריסים

הטיגרסים העפילו לסריה א לפני ארבעה שנים לראשונה מאז 1996, בעונת ההעפלה עונה הם הצליחו להעפיל לחצי גמר גביע כשהם מדיחים בדרך את רומא ונאפולי, אלופת אותה עונה. למרות ההישג בליגה לא הצליחה הקבוצה לתקוע יתד וירדה לסריה ב, וכעת הם חוזרים. יצליחו לתקוע יתד?