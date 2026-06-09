הקשר עם מג'תבא ח'אמנאי, המנהיג העליון החדש של איראן, נותק לחלוטין החל מאמש (ראשון) בלילה. כך על פי מידע שהגיע לרשת החדשות "איראן אינטרנשיונל", המזוהה עם האופוזיציה האיראנית.

לפי הדיווח, חוסר היכולת ליצור עמו קשר מעורר גל של שמועות ודאגה בקרב פקידי ממשל בכירים בטהרן, ומעלה סימני שאלה קשים בנוגע למה שמתרחש מאחורי הקלעים של משטר האייתוללות.

מקור המעורה בפרטים ובאירועים האחרונים באיראן מסר בדיווח כי לנתק המסתורי והפתאומי בקשר עם לשכת המנהיג היו השלכות ישירות ומיידיות על השטח. לפי אותו מקור, מתקפת הטילים המסיבית ששיגרה איראן לעבר מדינת ישראל יצאה אל הפועל ככל הנראה ללא תיאום ישיר, אישור או מעורבות של לשכת המנהיג העליון.

השיגורים בוצעו ככל הנראה על בסיס פרוטוקולים צבאיים שנקבעו מראש למצבי חירום, המאפשרים לצבא ולמשמרות המהפכה לפעול באופן עצמאי במקרה של ניתוק קשר עם הדרג המדיני העליון.

ההערכות בקרב מומחים לענייני איראן הן כי המהירות שבה הגיבו משמרות המהפכה לתקיפה הישראלית ברובע הדאחייה בביירות, מחזקת את הסברה הזו. התגובה האיראנית המהירה נראית ככזו שיצאה לפועל בלוח זמנים קצר מדי, שלא איפשר חילופי מסרים, התייעצויות או קבלת הנחיות מפורשות ממג'תבא ח'אמנאי.

המצב הנוכחי, שבו החלטות אסטרטגיות וצבאיות כה רגישות מתקבלות ללא פיקוח מנציג המשפחה השלטת, מעיד על הלחץ הרב והכאוס הפוטנציאלי שבו נמצאים מרכזי קבלת ההחלטות בטהרן, בעקבות המכות הקשות שספג ציר ההתנגדות בתקופה האחרונה.