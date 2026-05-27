מהפכת הקרקעות ביו"ש: בוטל האיסור ההיסטורי על רכישת מגרש שני

נפרדים משנות השבעים: החטיבה להתיישבות מודיעה על מהלך דרמטי שיאפשר לתושבי יהודה ושומרון לרכוש מגרש מגורים נוסף בשוק החופשי ביישובים הגדולים. המהלך, שמיועד לתת מענה לדור ההמשך ולמשפחות הצעירות, משווה את התנאים ביו"ש לאלו של רשות מקרקעי ישראל

מהפכת המקרקעין ביהודה ושומרון עולה שלב ומביאה איתה בשורה דרמטית לשוק הנדל"ן המקומי: החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית העולמית הודיעה על ביטול ההגבלה ההיסטורית הנוקשה, שאסרה על תושבים להחזיק ביותר ממגרש מגורים אחד באותו היישוב. המהלך, שמובל ומקודם על ידי מפלגת "הציונות הדתית", צפוי לשנות לחלוטין את פני הביקוש והפיתוח הקהילתי באזור.

על פי הנוהל החדש שנחשף במכתבו של ראש החטיבה להתיישבות, ישי מרלינג, מעתה תתאפשר רכישת זכויות במגרש נוסף בשוק החופשי עבור בעלי נכסים או נחלות קיימים, ביישובים המונים מעל 400 משפחות. מדובר בהשוואת תנאים היסטורית שמציבה את נוהל הרכישה ביו"ש בשורה אחת עם נהלי הרכישה המקובלים בכל רחבי הארץ תחת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

מתאימים את התקנות המיושנות למציאות בשטח

האיסור המקורי, שמקורו בתקנונים מיושנים משנות השבעים, נועד בעבר לשמור על המרקם הקהילתי המצומצם ביישובים הקטנים ולמנוע השכרת נכסים למטרות רווח ללא פיקוח. עם זאת, תנופת הבנייה הניכרת ביהודה ושומרון בעשור האחרון והמעבר לבנייה רוויה (לגובה) ביישובים רבים, יצרו מציאות חדשה בשטח שהפכה את הגבלות העבר לחסם בירוקרטי שאינו תואם את קצב הצמיחה הדינמי.

ראש החטיבה להתיישבות, ישי מרלינג, הסביר את הרקע למהלך והדגיש כי פתיחת השוק נועדה בראש ובראשונה לתת מענה לדור ההמשך ולמשפחות צעירות שרוצות להישאר ביישובים שבהם גדלו, תוך יצירת איזון מדויק בין שימור האופי הייחודי של ההתיישבות הכפרית לבין הצרכים הכלכליים והחברתיים הנוכחיים.

במערכת הפוליטית והמוניציפלית ביו"ש מעריכים כי הסרת החסם ההיסטורי תזניק את פעילות הנדל"ן ביישובים הגדולים, תקל על משפחות להתרחב ולבנות בתוך קהילת האם שלהן, ותוביל לתנופה כלכלית משמעותית בהתיישבות כולה.