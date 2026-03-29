המדריך המלא לפסח תשפ"ו: זמני בדיקה וביעור חמץ וכניסת החג

מערכת סרוגים מביאה לכם את המדריך המלא מתי בודקים חמץ, מהו סוף זמן אכילה ומהם זמני כניסת ויציאת החג בערים השונות? כל הפרטים שאתם צריכים לדעת לקראת חג המצות.

פסח בצל המלחמה: המדריך המלא לזמני החג, ביעור חמץ וליל הסדר תשפ"ו. בעוד שלושה ימים, עם ישראל יסב לשולחן החג החגיגי עם כניסתו של חג הפסח. השנה, ליל הסדר נחגג בצל הלחימה המתמשכת בצפון ובדרום והמתיחות הביטחונית.

כדי שתוכלו להיערך כראוי למצוות החג, ריכזנו עבורכם את הלו"ז המלא:

בדיקה, אכילה וביעור חמץ

בדיקת חמץ: תתבצע ביום שלישי בערב, י"ג בניסן (31.3.26), עם רדת החשיכה החל מהשעה 19:30.



סוף זמן אכילת חמץ: ביום רביעי בבוקר, ערב החג, י"ד בניסן (1.4.26), ניתן לאכול חמץ עד לשעה 10:37.

סוף זמן ביעור חמץ: יש לסיים את מלאכת הביעור (כולל ביטול חמץ) ביום רביעי עד לשעה 11:40.

לו"ז ימי החג וחול המועד

חג ראשון (ליל הסדר): יחול ביום רביעי בערב (1.4.26) ויימשך עד צאת החג ביום חמישי בערב (2.4.26).

חול המועד: יחל ביום שישי (3.4.26) ויימשך עד ליום שני (6.4.26), י"ט בניסן.

חג שני (שביעי של פסח): ייכנס ביום שלישי (7.4.26), כ' בניסן.

זמני כניסת ויציאת החג (ליל הסדר):

בירושלים: כניסת החג: 18:16 | יציאת החג: 19:36

בתל אביב: כניסת החג: 18:38 | יציאת החג: 19:38

בבאר שבע: כניסת החג: 18:40 | יציאת החג: 19:37

בצפת: כניסת החג: 18:28 | יציאת החג: 19:36

באילת: כניסת החג: 18:28 | יציאת החג: 19:34