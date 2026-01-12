אלה רוזנברג, מומחית לאיראן וחוקרת במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מעריכה כי איראן נמצאת בנקודת זמן קריטית וחסרת תקדים: "זה עלוי להגיע מוקדם מהצפוי"

אלה רוזנברג, מומחית לאיראן וחוקרת במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מעריכה כי איראן נמצאת בנקודת זמן קריטית וחסרת תקדים: "מעולם לא היינו בשלב שבו אפשר לומר שהשאלה אינה האם המשטר ייפול – אלא מתי".

לדבריה, קריסת כוח הקנייה, מחסור חמור בחשמל ובמים וניתוק האינטרנט, יוצרים מציאות קיצונית שבה אזרחים קופאים בבתיהם או יוצאים לרחובות: "זה מזכיר מאוד את ברית המועצות בסוף שנות ה-80".

רוזנברג מדגישה כי המשטר מתמקד בהשקעה בטילים ובהתרחבות צבאית, ולא ברווחת אזרחיו: "תושבי איראן מעולם לא עניינו את המשטר".

עוד ציינה כי ניכרים סדקים ממשיים באחיזת המשטר, במיוחד בעיירות פריפריאליות שבהן כוחות הביטחון מאבדים שליטה, ומתקיימות צעדות המוניות נגד חמינאי. לסיכום אמרה: "רזא פהלווי הוא מועמד טבעי לממשל מעבר ביום שאחרי, שעשוי להגיע מוקדם מהצפוי".