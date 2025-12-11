גשמי ברכה: בתיעוד מרהיב שמפרסמת הבוקר (חמישי) רשות הטבע והגנים, נראה מפל סער שבצפון רמת הגולן זורמים לראשונה העונה. המים מהנחלים זורמים בדרכם לכינרת.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
נחל סער הוא נחל שזורם בין בצפון רמת הגולן לבין החרמון. הוא ידוע בעיקר בזכות מפל סער שנמצא סמוך לכביש 99. אחד מסימני ההיכר של המפל הוא זרימה מרשימה לאחר הגשמים. הנחל נשפך אל נחל חרמון בנקודה שנמצאת כ־500 מטר מדרום־מערב לבניאס מהווה גבול גאוגרפי בין רמת הגולן והחרמון.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
יאיר
מה יהיה עם העברית באתר? מפל סער!!!12:20 11.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר