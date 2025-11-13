חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 13.11.2025 / 09:33

נתוני הרייטינג של יום השידור האחרון מצביעים על דומיננטיות ברורה של קשת 12 במוקדי השידור המרכזיים. ערוץ 13 בערב מוצלח על חשבון ערוץ 14

תגיות: ינון מגל, כאן 11, ערוץ 14, קשת 12, רשת 13