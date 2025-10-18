תת-אלוף יובל גז עדכן את ראשי הרשויות בצפון: צה"ל פועל למניעת שיקום חיזבאללה בגבול, לא שינה את הוראות הפתיחה באש, ויקיים תרגיל צבאי רחב בשבוע הבא

מפקד עוצבת הגליל (אוגדה 91), תת-אלוף יובל גז, שלח הודעה מיוחדת לראשי רשויות, קב"טים, רבש"צים ותושבי יישובי קו העימות, על רקע הפעילות המוגברת של צה"ל מול חיזבאללה בגבול הצפון.

לדבריו, אוגדה 91 וצה״ל כולו פועלים לילה ויום למנוע את שיקום ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. גז כתב כי "לוחמינו בסדיר ובמילואים מבצעים פשיטות, משמידים תשתיות ומסכלים מחבלים מדי יום – ואנו שומרים על חופש פעולה נרחב בגזרה".

"הוראות הפתיחה באש – לא השתנו"

גז התייחס בדבריו גם לשאלות שעלו בימים האחרונים מצד תושבים וגורמים ביישובים, והבהיר: "הוראות הפתיחה באש לא השתנו!".

הוא הוסיף כי בימים האחרונים זוהו ניסיונות הולכים וגוברים של חדירה למרחבים חקלאיים סמוך לגבול, ככל הנראה על רקע תקופת מסיק הזיתים. "אנחנו מרכזים מאמץ למרחבים אלה, ופועלים להרחקה של כל חשוד שאנו מזהים. לא נאפשר פעילות או שיקום של חיזבאללה בחזית, ונמשיך לפעול באופן התקפי ורציף", ציין.

תרגיל רחב צפוי בשבוע הבא

עוד נמסר כי בשבוע הבא ייערך תרגיל אוגדתי רחב, המתוכנן להיות הגדול ביותר מאז תחילת המלחמה בצפון. מטרת התרגיל: חיזוק הכשירות המבצעית של כוחות צה"ל, לצד המשך המשימה המרכזית – הגנה על יישובי הצפון.

גז סיים את דבריו בפנייה ישירה לתושבים: "הביקורת חשובה לנו. נמשיך בשיח השוטף איתכם ונבדוק כל טענה או פנייה – כדי להבטיח את ביטחונכם. עם סיום תקופת החגים, אני מאחל שנה של שגשוג וביטחון לתושבי הצפון ולכל עם ישראל".