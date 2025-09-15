ברנע שלח מייל לכלל עובדי המוסד בו נימק את התנגדותו למבצע בדוחא, וטען כי היה על ישראל להמתין לתגובה של חמאס להצעה לעסקת חטופים

פרטים חדשים מעלים כי ראש המוסד, דוד ברנע, התנגד באופן חד למבצע התקיפה בקטאר שביצעו שב"כ וצה"ל בשבוע שעבר. מדובר בתקיפה בדוחא בה נהרגו מספר בכירי חמאס. ההתנגדות של ברנע למהלך הייתה כה מהותית, עד שכתב מייל רשמי שהופץ לכלל עובדי המוסד זמן קצר לאחר התקיפה, בו פירט את עמדתו.

לפי הפרסום של עיתונאי חדשות 12, ירון אברהם, ההתייחסות של ברנע נכתבה כבר בליל שלישי, שעות לאחר ביצוע הפעולה, ונשלחה בתפוצה רחבה בתוך הארגון.

גורמים שמעורים בפרטים סיפרו כי ברנע הסביר במייל את הרקע להתנגדותו. הוא ציין כי לא במקרה המוסד לא לקח חלק במבצע, והוסיף שהוא סבר כי בתזמון הנוכחי אסור היה לבצע את התקיפה.

עוד על פי הדיווח, רגע לפני ביצוע התקיפה, התקיים דיון ביטחוני רגיש – בטלפון – בו הוצגה ההתנגדות של ברנע. לדבריו, הפגישה שהתקיימה בין בכירי חמאס (שלאחריה בוצעה התקיפה) הייתה אמורה להוביל להעברת תגובה מעודכנת של חמאס להצעה החדשה לעסקת חטופים. ברנע סבר שתגובה זו, גם אם לא הייתה חיובית במלואה, הייתה יכולה לשמש בסיס להתקדמות נוספת במו"מ.

במוסד סירבו להגיב לפרסום.