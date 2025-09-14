מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, חשף היום (ראשון) באמצעות עמוד הפייסבוק של היחידה בשפה הערבית, "אלמונסק", ניסיונות של בכירי עיר עזה וארגון הטרור חמאס להוציא את בני משפחותיהם למדינה שלישית באמצעות המנגנון הישראלי לפינוי תושבים מרצועת עזה.

על פי הדיווח, בשבועות האחרונים הוגשו מספר בקשות של בכירים במשטר חמאס, חלקם אף ביקשו לעזוב בעצמם, אך בקשותיהם סורבו על ידי ישראל.

המתאם התייחס במפורש לחבר מועצת העיר עזה, אנואר עטאללה, אשר עזב לפני כשבועיים את הרצועה באישור מערכת הביטחון דרך ירדן יחד עם בני משפחתו.

בנוסף, נחשפו מספר בקשות שנדחו, ביניהן: מחמד מדהון, שר בממשלת חמאס, יחד עם בני משפחתו, משפחתו של אסמעיל אשקר, ראש ועדת חוץ וביטחון של חמאס, משפחתו של עלאא אלדין בטה, ראש ועדה ממשלתית של חמאס.

אלוף רסאן עליאן פנה לתושבי הרצועה ואמר: "בעוד ארגון הטרור חמאס קורא לכם תושבי עזה לא לרדת דרומה, פעיליו חוששים לחייהם ומבקשים לעזוב את הרצועה. הם משתמשים בכם כמגן אנושי ובינתיים עושים לביתם. הצביעות של חמאס חוגגת. בשעה שפעיליו מנסים לברוח עם משפחותיהם מהרצועה, הארגון מפעיל עליכם טרור פסיכולוגי כדי שתישארו כמגן אנושי. חמאס מפעיל קמפיין מתוזמר ומתועב עבור מטרותיו הרצחניות, המסכן את תושבי הרצועה ומקריב את האזור כולו".