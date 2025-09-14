בקריה האקדמית אונו, בבית הספר למוסיקה Ono Music, נפתחת בקרוב תכנית לימודי תעודה חדשה לנשים – "שִׁיר דַּבֵּרִי". התכנית שמה במרכז את היצירה, ההלחנה וההפקה המוסיקלית, עם דגש מיוחד על עבודה עצמאית והקמת אולפן ביתי.
מה לומדים בתוכנית?
במהלך השנה ילמדו המשתתפות יצירה והלחנה עכשווית, הרמוניה ותפעול אולפן ביתי, עבודה על תוכנות הפקה מקצועיות ואנסמבל ווקאלי או כלי. לצד אלה ישתלבו גם סדנאות חווייתיות – קבלות שבת, ראשי חודשים, פיוטים, הקלטות והופעות.
איפה ומי מאחורי התוכנית?
הלימודים יתקיימו בקמפוס החדש של אונו, המצויד באולפני הקלטה מתקדמים, חדרי מוסיקה וחזרות, ויתנהלו באווירה מקצועית ותומכת. את התכנית מובילה המוסיקאית והדוקטורנטית אודיה ברקן, בשיתוף מינהל הציונות הדתית ו-חב״ד בקמפוס, ובשיתוף סגל המרצים של Ono Music.
למי זה מתאים?
התכנית מיועדת לנשים יוצרות – זמרות, נגניות ובעלות רקע מוסיקלי, המבקשות להעמיק את עשייתן המקצועית תוך שמירה על ערכי היהדות.
הפתיחה נקבעה לכ"ב בחשוון תשפ"ו (13.11.2025), בע"ה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים