אלמונים ריססו כתובות נאצה על בית כנסת בקרית אונו נגד הרב שמואל אליהו נשיא איגוד רבני קהילות שהגיע להשתתף באירוע סליחות בעיר, מנכ"ל האיגוד הרב אליאב תורג'מן: "מצפים מהמשטרה לטפל בחומרה"

אמש (ה') התקיים בקרית אונו אירוע סליחות מיוחד של איגוד רבני קהילות בראשות נשיא האיגוד הרב שמואל אליהו. קצת לפני האירוע ריסס אלמוני כתובות נאצה על קירות בית הכנסת, כאשר הבולטת שבהן הייתה "אליהו אוכל מוות".

האירוע המכוער התגלה על ידי המארגנים בסמוך לתחילת האירוע, והתלונה הוגשה במהירות למשטרה על ידי מנכ"ל האיגוד, הרב אליאב תורג'מן. השיטור העירוני הגיע למקום במהירות כדי לאבטח את האירוע, והוא התקיים לבסוף כמתוכנן. היום (ו') נעצר תושב העיר שחשוד במעשה.

הרב שמואל אליהו התייחס לאירוע ואמר: "יש אנשים שלא רוצים לשמוע את האמת של הצד השני, רק לסתום לו את הפה. למנוע ממנו להציג את עמדתו שמא אנשים ישמעו את האמת וישתכנעו. אתמול פגשתי את התופעה בקריית אונו, רבים הגיעו להשתתף באירוע הסליחות אך מישהו שמע על הארוע ולא התאים לו. הוא החליט לא לבא לסליחות, וזו החלטה לגיטימית. מה שלא לגיטימי זה שהוא החליט כי אף אחד בקרית אונו לא ישמע את מה שיש לי לומר. כדי לסתום לי את הפה הוא קרא לאנשים לבא ולפוצץ את הארוע. הגדיל ראש, לקח צבע אדום וכתב כתובות הסתה על קיר בית הכנסת כנגדי וכנגד כל המתפללים".

הרב אליהו הוסיף: "זה לא עזר לו. מאות אנשים באו לשמוע, להקשיב, להשתנות, להתקדם. להתעלות ולא להיות מקובע על סוג אחד של מחשבה כל החיים".

מנכ"ל איגוד רבני קהילות, הרב אליאב תורג'מן, מסר בתגובה לאירוע: "זהו אירוע חמור ומטריד, המעיד על המצב בו אנו נמצאים. עם ישראל מחפש היום יותר מתמיד את דרכו, את המסורת ואת היהדות, ואנו רואים זאת באלפי אירועי הסליחות והשיעורים שאנו מקיימים בכל רחבי הארץ. ככל שהצימאון הזה גובר, כך גוברת ההתנגדות של קומץ קיצוני, שחש שהאחיזה שלו הולכת ונחלשת."

הרב תורג'מן הדגיש כי איגוד הרבנים לא ייתן לאירועים כאלו להרתיע אותו: "אנחנו נמשיך להפיץ אור וטוב. אנחנו מחזקים את המשטרה ומצפים ממנה שתגן עלינו ותאכוף את החוק בצורה מלאה ובחומרה."

האירוע בקרית אונו הוא חלק מסדרת אירועי סליחות ושיעורים לקראת חודש אלול שמקיים איגוד רבני קהילות המאגד למעלה מ600 רבנים ורבניות בכל רחבי הארץ.