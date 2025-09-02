מלכת היופי לשעבר שחזרה בתשובה, מור ממן, שיתפה את עוקביה בקושי משמעותי בחייה, המצטרף לפרידתה לאחרונה מבעלה. ממן חשפה כי העסק שהקימה, "מור ממן קוסמטיקס", חווה קשיים כלכליים לאחר שבע שנות פעילות.
בסרטון שהעלתה לעמוד האינסטגרם שלה, ממן סיפרה כיצד העסק, אותו הגדירה כ"מפעל חיים", נקלע לבעיות כלכליות. "החיים שלי זה 'מור ממן קוסמטיקס'", אמרה והוסיפה: "אני פתחתי את החברה הזאת בגיל 23, הקמתי אותה מאפס, בדם, יזע ודמעות". היא ציינה כי בעזרת העסק, היא אף הצליחה "לפרנס ולגדל שני ילדים, בכבוד".
ממן הסבירה כי הסיבה לקשיים נעוצה בהשקעה שגויה במוצר חדש. "בשנה האחרונה השקעתי במוצר שמבחינה תזרימית לא חישבתי אותו נכון, וזה גרם לי לבעיה תזרימית בחברה, מול הבנקים, מה שבעצם עצר לי את הפעילות של החברה כבר שנה", שיתפה.
למרות הקשיים, היא מביעה אמונה ואופטימיות. "אני לביאה ואני אחזור למגרש בעזרת השם, בקרוב", הצהירה, וסיפרה כי היא רואה במצב מבחן מהקדוש ברוך הוא: "הקדוש ברוך הוא בחן אותי השנה הזאת, גם בכסף, גם בממון שאיבדתי, גם בלפרק בית וכל כך הרבה דברים. אבל אני חזקה ואני אעבור גם את זה". היא סיכמה את דבריה בתודה לעוקבותיה על האמון, והוסיפה: "מה שלא הורג מחשל".
