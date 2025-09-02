חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 02.09.2025 / 17:19

אחרי שהתגרשה 90 ימים בלבד אחרי שהתחתנה, מלכת היופי לשעבר, מור ממן, חושפת שהעסק שלה נקלע לקשיים כלכליים, ומצהירה: "הקדוש ברוך הוא בחן אותי השנה הזאת"

תגיות: מור ממן, מלכת היופי, משבר