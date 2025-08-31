בצה"ל הודיעו באופן רשמי כי אבו עוביידה, דובר הזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בתקיפת ביתו בעיר עזה. אבו עוביידה שימש כדובר חמאס משנת 2005, והתפרסם בזכות הצהרותיו לציבור הפלסטיני

עכשיו זה רשמי: יום אחרי התקיפה הממוקדת ברצועת עזה, דובר צה"ל אישר כעת (ראשון) כי דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה, חוסל אמש בתקיפה בעיר עזה. ההודעה הרשמית של צה"ל מגיעה אחרי שמוקדם יותר גורם פלסטיני אמר לערוץ "אל-ערבייה" הסעודי כי אבו עוביידה ובני משפחתו נהרגו בתקיפה שכוונה לביתו.

אבו עוביידה, או בשמו האמיתי חודייפה סמיר עבדאללה אל-כחלות, שימש כדובר הזרוע הצבאית של חמאס משנת 2005, והפך לאחת הדמויות המפורסמות והמזוהות ביותר של ארגון הטרור – כשבמשך שנים נהג להופיע בהצהרות כשהוא עטוף בכאפייה שהפכה לסימן ההיכר שלו. ב-7 באוקטובר 2023 אבו עוביידה היה זה שהודיע לציבור הפלסטיני על תחילת "מבצע מבול אל-אקצא" – השם של חמאס לטבח הקטלני ביישובי עוטף עזה.

בצה"ל ניסו לחסל את אבו עוביידה פעמים רבות לאורך השנים, כשביתו הופצץ מספר פעמים במהלך מבצעי "עופרת יצוקה", "עמוד ענן" ו-"צוק איתן". גם במלחמה הנוכחית התבצעו מספר ניסיונות לחסל אותו, כשהאחרונה הייתה במאי האחרון – אז העריכו בצה"ל כי הוא חוסל לצד מוחמד סינוואר בתקיפה על מפקדת חמאס בבית החולים בחאן יונס.