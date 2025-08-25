יוצא "האח הגדול" קאסם חליליה נהרג הלילה בתאונת דרכים סמוך למחלף ניצני עוז בכביש 6. חליליה נלכד ברכבו אחרי שנפגע ממשאית, חולץ כשהוא מחוסר הכרה – ומותו נקבע במקום

טרגדיה בכביש: יוצא "האח הגדול" קאסם חליליה נהרג הלילה (בין ראשון לשני) בתאונת דרכים שהתרחשה סמוך למחלף ניצני עוז בכביש 6. חליליה נלכד ברכבו אחרי שנפגע ממשאית, וחולץ כשהוא מחוסר הכרה ובמצב אנוש. לאחר בדיקות רפואיות, צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום.

חובש מד"א סארי עלוש סיפר כי "הרכב היה מרוסק מתחת למשאית כשנהג הרכב לכוד בתוכו, הוא היה מחוסר הכרה וסבל מחבלות קשות בגופו. תוך כדי פעולות החילוץ של כוחות הביטחון, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום". מהמשטרה נמסר כי בוחני התנועה במרחב שרון פתחו בחקירת נסיבות התאונה.

קאסם חליליה השתתף בעונה ה-12 של האח הגדול ששודרה בשנת 2022, כשהוא סיים במקום התשיעי והודח אחרי 89 יום בבית.