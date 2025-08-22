התיק נגד ראש ישיבת הר המור, הרב צבי טאו, שחשוד בעבירות מין ואונס, צפוי להיסגר, כך דיווח עיתונאי 'הארץ' ג'וש בריינר.
חקירת החשדות נגד הרב החלה בעקבות תלונות של שתי נשים, שטענו כי הוא ביצע בהן עבירות מין, אונס ואלימות נוספת. המשטרה חקרה את גרסאות המתלוננות, והתיק הועבר לפרקליטות. עם זאת, הוא הוחזר להמשך חקירה לאחר שהתקבל מידע מודיעיני חדש שחיזק את גרסתן.
למרות זאת, על פי הדיווח, חוקרי המשטרה נתקלו ב"חומות של שתיקה" מצד מקורבים לרב ובסביבת הישיבה, מה שהוביל למבוי סתום ולקושי לאסוף ראיות מספיקות. בעקבות כך, החקירה צפויה להיסגר בשל חוסר בראיות.
אם יש מידע שמחזיק את גרסתם אז שיגיעו לבית המשפט,אבל כולנו יודעים שזה שקר ולכן הוחלט לסגור את התיק10:45 22.08.2025
