לוחמים נאלצים לנהוג בנגמ"שי נמ"ר כשפתחי הכלים פתוחים, מה שמסכן את חייהם. על פי הדיווח, תקלות תכופות במערכות המיזוג בנגמ"שים גורמות לחום קיצוני בתוכם, עד 60 מעלות צלזיוס, ומחייבות את הלוחמים לוותר על המיגון שלהם ולפתוח את מכסה הנמ"ר כדי להתאוורר.
"במקרה אחד, כמעט קרה אסון כאשר מחבלים זרקו מטען לתוך נגמ"ש שפתח הכיפה שלו היה פתוח, אך המטען היה תקול ו-12 לוחמים ניצלו בנס", נכתב בכתבה. עוד נמסר כי לוחמים ומפקדים נאלצים "לקבל החלטות קשות: להשבית את הכלי בגלל תקלה או להמשיך לפעול בניגוד להנחיות ובסיכון".
גורמים בכירים לשעבר מתחו ביקורת על המצב וטענו כי מדובר במחדל. "הלוחמים נוסעים בנמ"רים כשהכיפות פתוחות, וזה לא אמור לקרות", אמר אחד הקצינים, כפי שפורסם בדיווח של חנן גרינווד ב"ישראל היום". הוא הוסיף כי לוחמי חוד שמשמשים כ"חוד החנית" זקוקים לציוד תקין כדי לפעול ביעילות.
מצה"ל נמסר בתגובה כי התקלות המדוברות מטופלות, אך המצב בשטח מוגדר כמורכב.
הכל מאיתו יתברך
די לקשקשת ברשת. בלחימה יש תקלות. לוחמים עזי נפש מביאים את הניצחון. ״הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו.״08:15 20.08.2025
טמטום לשמו!
נראה אותך נצלה בחממה מתכתית, בחום שמגיע ללמעלה מ-60% (וטוב שלא כתבת: "יש להם צל בפנים"), מבלי לפתוח... ברור אתה רחוק מהעשיה ועסוק רק בתפילות.09:37 20.08.2025
