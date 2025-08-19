נתוני הרייטינג של יום שני מצביעים על המשך הובלה של חדשות 12, לצד התחזקות של ערוץ 14. מהנתונים עולה כי חדשות 12 מובילה בפער ניכר עם נתון של 12.6%. עם זאת, ראוי לציין כי מדובר בנתון נמוך באופן משמעותי מהנתונים אליהם התרגלו בשנים האחרונות בקשת.

במקום השני ניצבת מהדורת חדשות 14 עם 5.4%, ואחריה חדשות 13 עם 5.2%. חדשות כאן 11 סוגרת את הרשימה עם 3.5%.

בפריים טיים, התוכנית “חתונה ממבט ראשון” (קשת 12) ממשיכה לשמור על מקומה בפסגה עם 18%. גם כאן ניכרת התחזקות של ערוץ 14, כאשר “הפטריוטים” רושמת נתון של 6.7%, ומקדימה את “מה קורה פה” (רשת 13) עם 5.8%. “ארבע חתונות” בכאן 11 קיבלה 5.4%.

עוד באותו נושא הקרב בין הפטריוטים לתכניות הריאליטי הסתיים בנוק אאוט 09:32 | גיא עזרא

בשעות הלילה המאוחרות (“לייט נייט”), התוכנית של גיא פינס (קשת 12) מובילה עם 10.7%. “הצינור” (רשת 13) קיבלה 3.3%, “סטורי לילה” (ערוץ 14) עם 2.5% ו”חדשות הלילה” (כאן 11) עם 2.1%.