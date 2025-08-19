נתוני הרייטינג של יום שני מצביעים על המשך הובלה של חדשות 12, לצד התחזקות של ערוץ 14. מהנתונים עולה כי חדשות 12 מובילה בפער ניכר עם נתון של 12.6%. עם זאת, ראוי לציין כי מדובר בנתון נמוך באופן משמעותי מהנתונים אליהם התרגלו בשנים האחרונות בקשת.
במקום השני ניצבת מהדורת חדשות 14 עם 5.4%, ואחריה חדשות 13 עם 5.2%. חדשות כאן 11 סוגרת את הרשימה עם 3.5%.
בפריים טיים, התוכנית “חתונה ממבט ראשון” (קשת 12) ממשיכה לשמור על מקומה בפסגה עם 18%. גם כאן ניכרת התחזקות של ערוץ 14, כאשר “הפטריוטים” רושמת נתון של 6.7%, ומקדימה את “מה קורה פה” (רשת 13) עם 5.8%. “ארבע חתונות” בכאן 11 קיבלה 5.4%.
בשעות הלילה המאוחרות (“לייט נייט”), התוכנית של גיא פינס (קשת 12) מובילה עם 10.7%. “הצינור” (רשת 13) קיבלה 3.3%, “סטורי לילה” (ערוץ 14) עם 2.5% ו”חדשות הלילה” (כאן 11) עם 2.1%.
יאיר לנו
ערוץ 13 לא ניסבל הלוואי שיסגרו או שיהפוך לערוץ בידור וסרטים10:12 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הבולדוג – http://מדידת%20האמת%20של%20מספר%20הצופים
יעקב ברדוגו חברינו משחר הילדות צודק!? מדוע דר שלמה קערי איננו מיישם את המדידות החדשות באמצעות מערכת של אלפי אנשים בפיזור ארצי כולל בחבלי ארץ ישראל יהודה ושומרון?10:02 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ישראל
אפשר לשאול את הסורקים? איך ולפי מה אתם קובעים ? לפי סקר שאני עושה יש לערוץ 14 יתרון ב..6% על ערוץ 1210:26 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ששששש
למה ערוץ 12 בצרות? כי יש לו רייטינג רק פי 2.5 מערוץ 14?10:25 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הצרפתי – http://רייטינג
המדידה של הרייטינג ארכאית ולא משקפת כלום. ניתן לדעת היוןם נתוני אמת כי הכול דיגיטלי. ערוץ 12 וכל השמאל מתנגדים לתוצאות אמת כי התמונה שתתקבל תהיה ממש גרועה להם ולטובת...
המדידה של הרייטינג ארכאית ולא משקפת כלום. ניתן לדעת היוןם נתוני אמת כי הכול דיגיטלי. ערוץ 12 וכל השמאל מתנגדים לתוצאות אמת כי התמונה שתתקבל תהיה ממש גרועה להם ולטובת ערוץ 14. ומה גם שהנתונים היום בכלל לא מתחשבים בתושבי יהודה ושומרון ולא בצפיה במכשירים ניידים ומחשבים.המשך 10:23 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סבא
ערוץ 14 תמיד חוגג... חטופים? מלחמה? הפגנות? הכל קטן עליו, הקיסר בשלטון ואנחנו בחגיגה....10:22 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
