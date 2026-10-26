דובר צה"ל בהתייחסות ראשונה לדיווחים על עימות נתניהו והרמטכ"ל

דובר צה"ל אפי דפרין ( דובר צה"ל )

יום אחרי פרסום הדיווחים על עימות ומתיחות נרחבת בין הרמטכ"ל אייל זמיר והדרג המדיני, דובר צה"ל התייחס כעת (שני) לראשונה לנושא כשפרסם הודעה בה נטען כי צה"ל רק ממוקד במשימות שלו כעת.

"ביחס לדיווחים שונים בתקשורת הישראלית והבינלאומית ביממה האחרונה, תוך שיוך אמירות שונות שיוחסו לרמטכ"ל או לבכירים בצה"ל, נבקש להבהיר: צה״ל ממוקד במשימותיו ומצוי בדריכות גבוהה בכל אחת מהזירות, אל מול התראות שונות ורגישות התקופה" נמסר. "הפעילות המבצעית והשיקולים הנלקחים בצה״ל הם ביטחוניים, מקצועיים, ענייניים וממלכתיים בלבד וכל שיח אחר הוא מטעה ואינו רלוונטי".

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כאמור, אמש דווח בחדשות 12 כי הרמטכ"ל וראש הממשלה הגיעו לשפל חסר תקדים ביחסים, זאת לאחר שנטען כי זמיר סירב לבצע פעולה צבאית עליה הורה ראש הממשלה, דרש 'אסמכתאות חוקיות' ופרסם תדרוכים כנגד הממשלה. הדיווחים בנושא טענו כי פגישת הערכת מצב ביטחונית שהתקיימה בנוכחות נתניהו ובהשתתפות הצמרת המדינית-ביטחונית הידרדרה לטונים קשים והפכה לעכורה ואישית, זאת לאחר שראש הממשלה והדרג המדיני הורו על ביצוע פעולה מסוימת - אשר על פי הפרסומים הייתה יכולה להוביל להסלמה מול איראן. הרמטכ"ל זמיר סירב להוציא לפועל את הפעולה ועיכב אותה עם דרישות לדיונים מעמיקים, ואף דרש 'אסמכתאות חוקיות' מטעם הדרג המדיני.

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הבוקר שר הביטחון ישראל כ"ץ טען כי "הפרסומים על פערים בין הדרג המדיני לצה"ל בנושא איראן הם הם מופרכים ושקריים לחלוטין. מאז כניסתי לתפקיד שר הביטחון התיאום בין רה"מ וביני לבין צה"ל בנושא איראן הוא מלא - עם הישגים היסטוריים חסרי תקדים לטובת ביטחון מדינת ישראל. זהו השיקול היחיד - וכך יהיה גם בעתיד".

"אני קובע באופן חד משמעי שלא הייתה שום כוונה של ישראל ליזום התקפה על איראן לפני הבחירות בישראל - כאשר הבהרנו שבמידה ואיראן תתקוף את ישראל נגיב בעוצמה רבה" הדגיש. "כל הפרסומים בעניין שקריים לחלוטין".