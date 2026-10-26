חלל תת-קרקעי אותר ליד ביתו של אחד המחבלים מהפיגוע בצומת יהודה

החלל התת-קרקעי שאותר בחברון ( דובר צה"ל )

במהלך המבצע לסיכול הטרור בחברון, כוחות צה"ל איתרו אמש (ראשון) חלל תת-קרקעי סמוך לבית של אחד המחבלים מפיגוע הירי בצומת יהודה שבוצע ביום שישי האחרון, בו פלו סמ״ר רון יונתן רויטמן ז״ל וסמל יובל שי סוילם ז״ל ונפצעו שלושה לוחמים נוספים באורח קל. צפו בתיעוד:

החפירה אותרה במהלך סריקות יסודיות ביותר מ-500 איתורים כחלק מהמבצע שהחל לאחר ההיתקלות בסוף השבוע בחברון. בצה"ל אמרו כי "הכוחות ממשיכים לפעול להמשך סריקות יסודיות, מעצר חשודים, החרמת אמצעי לחימה ורכבים לא חוקיים.

החפירה בחברון ( צילום: דובר צה"ל )

מחקירה ראשונית של הכוחות עולה כי מדובר בחפירה ללא פתח יציאה, וחקירתה נמשכת כעת על ידי גורמי מקצוע. לפי דובר צה"ל מדובר בחפירה בעומק של כ-15 מטרים וברוחב של כ-75 סנטימטרים. בנוסף, בחפירה אותר מכשיר אלקטרוני שהועבר להמשך חקירת כוחות הביטחון. יש לציין כי החפירה נמצאת בתוך העיר חברון, וללא כל קרבה ליישוב ישראלי.