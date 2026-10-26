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באיזה שעה הכי כדאי לכם להגיע להצביע בקלפי?

יום הבחירות כבר כאן, ועמו דילמת המצביעים הידועה: מתי להגיע לקלפי כדי להצביע במהירות ולחזור לסידורים, מבלי להתייבש בתורים ארוכים?

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קלפי ישראלית (אוליביה פיטוסי \ פלאש 90)

רוצים לצאת להצביע בקלות ובמהירות? כך תעשו זאת מבלי להתקע בתורים.

שעות השיא: מתי הקלפיות עמוסות במיוחד?

ניסיון מערכות הבחירות מראה כי עומסי ההצבעה אינם מתפרסים באופן שווה על פני שעות הפעילות, אלא מתרכזים בשני גלים מרכזיים:

  • גל הבוקר (08:00–11:00): רבים מנצלים את תחילת יום השבתון כדי "לסיים עם ההצבעה על הבוקר". בשעות אלו נוצרים עומסים כבדים בקלפיות, כאשר מצביעים רבים מגיעים רגע לפני יציאה לטיולים, סידורים או מפגשים משפחתיים.
  • שעת השיא של הערב (18:00–21:00): זהו החלון העמוס ביותר ביום. ככל ששעות הערב מתקרבות, אזרחים שחוזרים מבילויים, מטיולים או מיום העבודה זורמים בהמוניהם אל הקלפיות, מה שיוצר תורים ארוכים וצפופים במיוחד.

החלון המושלם: מתי הכי מומלץ להגיע?

אם אתם מחפשים להצביע בשקט ובמהירות, אלו השעות שבהן זרימת המצביעים היא האידיאלית ביותר:

  • שעות הצהריים (12:00–16:00): זהו החלון השקט והמומלץ ביותר. במהלך צהרי היום, אזרחים רבים נמצאים בעיצומם של בילויים, ארוחות צהריים או נסיעות, והתנועה בקלפיות דלילה משמעותית.
  • הבוקר המוקדם (07:00–08:00): עם פתיחת הקלפיות ישנה תנועה קלה של משכימי קום, אך ברוב המקומות התור זורם במהירות והעיכוב מינימלי.

מלכודת השעה האחרונה: מה קורה בין 21:00 ל-22:00?

מצביעים רבים נוטים לחשוב שהגעה בשעה האחרונה לפני סגירת הקלפיות היא פתרון קסם, אך מדובר בהימור:

  • הסיכון: דחיית ההצבעה לרגע האחרון עלולה להוביל למפגש עם עשרות מצביעים נוספים שחשבו בדיוק את אותו הדבר. עומס פתאומי בשעות 21:00–22:00 עלול ליצור תור צפוף ולחץ חריג.
  • מה אומר החוק? שערים של מתחמי הקלפיות ננעלים בדיוק בשעה 22:00 (ביישובים קטנים בשעה 20:00). עם זאת, על פי החוק, כל מצביע שנכנס לתחום הקלפי או עמד בתור לפני שעת הסגירה – זכאי להצביע, גם אם התהליך נמשך אל תוך הלילה.

בשורה התחתונה: כדי להבטיח הצבעה מהירה, נינוחה וללא לחץ של הרגע האחרון – כוונו את ההגעה לשעות הצהריים.
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שירה
לפני 41 דקות

אני בדרך כלל מצביעה על הבוקר במקום לדאוג כל היום "עוד לא הצבעתי" כך עשיתי גם בבחירות קודמות. היו בחירות שהגעתי איך שנפתחו הקלפיות. . . גם בפורים כשאני קמה מוקדם ומתפללת בביה"כ אני לא דואגת כל היום "עוד לא שמעתי מגילה". . . ואני מתכוונת אגב להצביע ט' !!!
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