באיזה שעה הכי כדאי לכם להגיע להצביע בקלפי?

רוצים לצאת להצביע בקלות ובמהירות? כך תעשו זאת מבלי להתקע בתורים.
שעות השיא: מתי הקלפיות עמוסות במיוחד?
ניסיון מערכות הבחירות מראה כי עומסי ההצבעה אינם מתפרסים באופן שווה על פני שעות הפעילות, אלא מתרכזים בשני גלים מרכזיים:
- גל הבוקר (08:00–11:00): רבים מנצלים את תחילת יום השבתון כדי "לסיים עם ההצבעה על הבוקר". בשעות אלו נוצרים עומסים כבדים בקלפיות, כאשר מצביעים רבים מגיעים רגע לפני יציאה לטיולים, סידורים או מפגשים משפחתיים.
- שעת השיא של הערב (18:00–21:00): זהו החלון העמוס ביותר ביום. ככל ששעות הערב מתקרבות, אזרחים שחוזרים מבילויים, מטיולים או מיום העבודה זורמים בהמוניהם אל הקלפיות, מה שיוצר תורים ארוכים וצפופים במיוחד.
החלון המושלם: מתי הכי מומלץ להגיע?
אם אתם מחפשים להצביע בשקט ובמהירות, אלו השעות שבהן זרימת המצביעים היא האידיאלית ביותר:
- שעות הצהריים (12:00–16:00): זהו החלון השקט והמומלץ ביותר. במהלך צהרי היום, אזרחים רבים נמצאים בעיצומם של בילויים, ארוחות צהריים או נסיעות, והתנועה בקלפיות דלילה משמעותית.
- הבוקר המוקדם (07:00–08:00): עם פתיחת הקלפיות ישנה תנועה קלה של משכימי קום, אך ברוב המקומות התור זורם במהירות והעיכוב מינימלי.
מלכודת השעה האחרונה: מה קורה בין 21:00 ל-22:00?
מצביעים רבים נוטים לחשוב שהגעה בשעה האחרונה לפני סגירת הקלפיות היא פתרון קסם, אך מדובר בהימור:
- הסיכון: דחיית ההצבעה לרגע האחרון עלולה להוביל למפגש עם עשרות מצביעים נוספים שחשבו בדיוק את אותו הדבר. עומס פתאומי בשעות 21:00–22:00 עלול ליצור תור צפוף ולחץ חריג.
- מה אומר החוק? שערים של מתחמי הקלפיות ננעלים בדיוק בשעה 22:00 (ביישובים קטנים בשעה 20:00). עם זאת, על פי החוק, כל מצביע שנכנס לתחום הקלפי או עמד בתור לפני שעת הסגירה – זכאי להצביע, גם אם התהליך נמשך אל תוך הלילה.
בשורה התחתונה: כדי להבטיח הצבעה מהירה, נינוחה וללא לחץ של הרגע האחרון – כוונו את ההגעה לשעות הצהריים.
אני בדרך כלל מצביעה על הבוקר במקום לדאוג כל היום "עוד לא הצבעתי" כך עשיתי גם בבחירות קודמות. היו בחירות שהגעתי איך שנפתחו הקלפיות. . . גם בפורים כשאני קמה מוקדם ומתפללת בביה"כ אני לא דואגת כל היום "עוד לא שמעתי מגילה". . . ואני מתכוונת אגב להצביע ט' !!!