באיזה שעה הכי כדאי לכם להגיע להצביע בקלפי?

רוצים לצאת להצביע בקלות ובמהירות? כך תעשו זאת מבלי להתקע בתורים.

שעות השיא: מתי הקלפיות עמוסות במיוחד?

ניסיון מערכות הבחירות מראה כי עומסי ההצבעה אינם מתפרסים באופן שווה על פני שעות הפעילות, אלא מתרכזים בשני גלים מרכזיים:

גל הבוקר (08:00–11:00): רבים מנצלים את תחילת יום השבתון כדי "לסיים עם ההצבעה על הבוקר". בשעות אלו נוצרים עומסים כבדים בקלפיות, כאשר מצביעים רבים מגיעים רגע לפני יציאה לטיולים, סידורים או מפגשים משפחתיים.

רבים מנצלים את תחילת יום השבתון כדי "לסיים עם ההצבעה על הבוקר". בשעות אלו נוצרים עומסים כבדים בקלפיות, כאשר מצביעים רבים מגיעים רגע לפני יציאה לטיולים, סידורים או מפגשים משפחתיים. שעת השיא של הערב (18:00–21:00): זהו החלון העמוס ביותר ביום. ככל ששעות הערב מתקרבות, אזרחים שחוזרים מבילויים, מטיולים או מיום העבודה זורמים בהמוניהם אל הקלפיות, מה שיוצר תורים ארוכים וצפופים במיוחד.

החלון המושלם: מתי הכי מומלץ להגיע?

אם אתם מחפשים להצביע בשקט ובמהירות, אלו השעות שבהן זרימת המצביעים היא האידיאלית ביותר:

שעות הצהריים (12:00–16:00): זהו החלון השקט והמומלץ ביותר . במהלך צהרי היום, אזרחים רבים נמצאים בעיצומם של בילויים, ארוחות צהריים או נסיעות, והתנועה בקלפיות דלילה משמעותית.

זהו החלון השקט והמומלץ ביותר במהלך צהרי היום, אזרחים רבים נמצאים בעיצומם של בילויים, ארוחות צהריים או נסיעות, והתנועה בקלפיות דלילה משמעותית. הבוקר המוקדם (07:00–08:00): עם פתיחת הקלפיות ישנה תנועה קלה של משכימי קום, אך ברוב המקומות התור זורם במהירות והעיכוב מינימלי.

מלכודת השעה האחרונה: מה קורה בין 21:00 ל-22:00?

מצביעים רבים נוטים לחשוב שהגעה בשעה האחרונה לפני סגירת הקלפיות היא פתרון קסם, אך מדובר בהימור:

הסיכון: דחיית ההצבעה לרגע האחרון עלולה להוביל למפגש עם עשרות מצביעים נוספים שחשבו בדיוק את אותו הדבר. עומס פתאומי בשעות 21:00–22:00 עלול ליצור תור צפוף ולחץ חריג.

דחיית ההצבעה לרגע האחרון עלולה להוביל למפגש עם עשרות מצביעים נוספים שחשבו בדיוק את אותו הדבר. עומס פתאומי בשעות 21:00–22:00 עלול ליצור תור צפוף ולחץ חריג. מה אומר החוק? שערים של מתחמי הקלפיות ננעלים בדיוק בשעה 22:00 (ביישובים קטנים בשעה 20:00). עם זאת, על פי החוק, כל מצביע שנכנס לתחום הקלפי או עמד בתור לפני שעת הסגירה – זכאי להצביע, גם אם התהליך נמשך אל תוך הלילה.

בשורה התחתונה: כדי להבטיח הצבעה מהירה, נינוחה וללא לחץ של הרגע האחרון – כוונו את ההגעה לשעות הצהריים.