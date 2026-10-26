עכשיו זה רשמי: נחתמה עסקה ביטחונית בין ישראל לקפריסין

משרד הביטחון הישראלי ומשרד ההגנה של הרפובליקה הקפריסאית חתמו היום (שני) בטקס בקפריסין על הסכם ייצוא ביטחוני, שבמסגרתו תספק ישראל לקפריסין ספינת סיור ימית (OPV) עם יכולות מתקדמות. העסקה הובלה על ידי אגף סיבט במשרד הביטחון ומנהלת החימוש ופיתוח יכולות ההגנה במשרד ההגנה הקפריסאי.
במסגרת ההסכם, עליו חתמו מנכ״ל משרד הביטחון אמיר ברעם, ומקבילו הקפריסאי סטליוס קונטוריס, ממלא מקום המזכיר הקבוע של משרד ההגנה הקפריסאי, נקבע כי ישראל תספק לקפריסין ספינת סיור חדשה מתוצרת מספנות ישראל, שתצויד במגוון מערכות ימיות של רפאל. במקביל, ישודרגו המערכות בספינת הסיור הקיימת של קפריסין, מתוצרת מספנות ישראל.
הטקס בקפריסין התקיים במעמד ראש סיבט במשרד הביטחון יאיר קולס ובהשתתפות שגרירת ישראל בקפריסין, שולי דוידוביץ׳, מנכ״ל מספנות ישראל, איתן צוקר, ראש מנהלת מערכות לחימה ימיות ברפאל, רן תבור, ובכירים נוספים.
במשרד הביטחון אמרו כי "ההסכם בין משרדי הביטחון וההגנה של ישראל וקפריסין מהווה צעד חשוב נוסף בחיזוק היכולות המבצעיות של פיקוד חיל הים הקפריסאי ובהגברת יכולתו להתמודד עם אתגרי הביטחון הימי. ספינת הסיור החדשה, לצד ספינת הסיור המשודרגת IOANNIDES, תתמוך בהרחבת משימות הסיור, המעקב, החיפוש וההצלה. באמצעות חיזוק יכולותיהן והעמקת השותפות ביניהן, שתי המדינות שבות ומאשרות את מחויבותן ליציבות באזור".