עורכת דין ישראלית נאשמת במגע עם סוכן חוץ ובשיבוש חקירה

פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לביהמ״ש המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד עורכת-דין ישראלית, בגין ביצוע עבירות של מגע עם סוכן חוץ ושיבוש מהלכי משפט.

ביהמ״ש נענה לבקשת גורמי הביטחון והתיר לפרסם רק את הפרפראזה הבאה: עורכת-הדין נעצרה לחקירה לפני כשבועיים וחצי בידי שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל בחשד לביצוע עבירות ביטחון.

ממצאי החקירה מלמדים, כי עורכת הדין עמדה בקשר עם סוכן חוץ בניגוד להוראות הדין, וכן כי שיבשה הליכי חקירה.

עם סיום הליכי החקירה, הגישה פרקליטות מחוז מרכז (פלילי) כנגד עורכת הדין, כתב אישום הכולל עבירות של מגע עם סוכן חוץ ושיבוש מהלכי משפט.

בד בבד עם הגשת כתב האישום, הוגשה בקשה למעצרה של עורכת הדין עד לתום ההליכים המשפטיים נגדה.