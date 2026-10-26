ברגע האחרון: המפלגה החרדית פורשת ולא תתמודד בבחירות

יום לפני פתיחת הקלפיות: יו"ר מפלגת "הקהל", חבר מועצת העיר בני ברק שלמה אלבוים, הודיע היום (שני) כי המפלגה החרדית מסירה את מועמדותה לכנסת וכי המפלגה לא תתמודד מחר בבחירות.
"מפלגת 'הקהל' מסירה את מועמדותה לכנסת, ולא תתמודד בבחירות" נמסר. "ההחלטה מגיעה מתוך אחריות עמוקה לעם ישראל ותורתו, ומתוך מחויבות להצלחת המחנה שומר התורה והמצוות בבחירות".
"אנו מודים לעשרות האלפים שהביעו תמיכה במפלגה והשתתפו בפריימריז למפלגה" הוסיף אלבוים. "מפלגת 'הקהל' תמשיך לפעול למען הנהגה ראוייה ונקייה לציבור החרדי, ולמען מעורבות הציבור בבחירת נציגיו. אנו קוראים לכולם לצאת מחר ולהצביע בבחירות למען ניצחון המחנה שומר התורה והמצוות".
זו אינה פרישה אלא תרגיל עסקני מוכר מן העבר, השוויון בנטל יושג רק בקלפי!