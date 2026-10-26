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עשרה דברים שלא ידעתם

יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על סופי צדקה

כוכבת ילדים, שחקנית דרמה וזמרת אתנית: לרגל יום הולדתה, קבלו 10 עובדות שמרכיבות את הסיפור המרתק והייחודי של סופי צדקה

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((צילום: סלי בן ארי))

לרגל יום הולדתה של סופי צדקה, הנה כתבה עם 10 עובדות מרתקות על הקריירה, החיים והמסע האישי של אחת הדמויות המוכרות והאהובות בישראל:

מזל טוב! 10 דברים שלא ידעתם על סופי צדקה

  1. שורשים שומרוניים: סופי נולדה וגדלה בשכונה השומרונית נווה פנחס בחולון. העדה השומרונית היא קהילה עתיקה וקטנה, וסיפור יציאתה מהקהילה הפך לאחד מסימני ההיכר המרכזיים של זהותה.
  2. המשמעות מאחורי השם: אביה קרא לה "סופי" מתוך כוונה שתהיה הבת האחרונה במשפחה ("סוף"), אך בתהליך הגיור שלה הוסיפה את השם העברי "שרה", וכיום שמה הרשמי הוא סופי שרה צדקה.
  3. מסע הגיור והמעבר: בגיל 18 עזבה את הבית ועברה לתל אביב, ולאחר מכן עברה תהליך גיור אורתודוקסי. בעקבות תהליך הגיור והחלטתה לעזוב את הקהילה השומרונית, נוצר נתק ממושך בינה לבין הקהילה.
  4. שירות לאומי: בנות העדה השומרונית פטורות מגיוס לצה"ל, אך צדקה בחרה לתרום למדינה וביצעה שירות לאומי בבית חולים.
  5. הפריצה הגדולה בטלוויזיה: הפריצה המטאורית שלה לתודעה הציבורית התרחשה בשנת 2001, כ שנבחרה לככב בתפקיד הראשי (רונה מאירי) בטלנובלה הישראלית המצליחה "לחיי האהבה".
  6. כוכבת ילדים אהובה: בתחילת שנות ה-2000 הפכה לאחת מכוכבות הילדים המובילות בישראל – היא הנחתה במשך שנים בערוץ הילדים, השתתפה בקלטות הילדים האייקוניות "פים פם פה" לצד טוביה צפיר, וכיכבה בהצגות ומחזות זמר לכל המשפחה.
  7. חיבור למוזיקת עולם: צדקה היא גם זמרת יוצרת. היא הוציאה אלבום סולו ("באראשת") ובהמשך הקימה את ההרכב המוזיקלי "סופי צדקה והבלאדים", המשלב מוזיקה אתנית, טקסטים עבריים, ערביים ושומרוניים עתיקים.
  8. גיחה לעולם הפוליטי: בבחירות לכנסת ה-17 (בשנת 2006) התמודדה צדקה ברשימת מפלגת "הירוקים", מתוך רצון לקדם נושאי איכות הסביבה, אך המפלגה לא עברה את אחוז החסימה.
  9. חזרה למסך בדרמות איכות: לצד הנחיה של תוכניות לייף-סטייל (כמו "לחיות טוב" לצד ענת הראל), היא שיחקה בסדרות דרמה מוערכות, בהן "תאג"ד" ו"כבודו".
  10. סגירת מעגל תיעודית: סיפור חייה והמורכבות של יחסיה עם הקהילה השומרונית ועם אביה עמדו במרכזם של שני סרטים תיעודיים בולטים – "שומרוני בודד" (2009) ו"בשם האב" (2017).
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