יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על סופי צדקה

לרגל יום הולדתה של סופי צדקה, הנה כתבה עם 10 עובדות מרתקות על הקריירה, החיים והמסע האישי של אחת הדמויות המוכרות והאהובות בישראל:

מזל טוב! 10 דברים שלא ידעתם על סופי צדקה