יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על סופי צדקה

לרגל יום הולדתה של סופי צדקה, הנה כתבה עם 10 עובדות מרתקות על הקריירה, החיים והמסע האישי של אחת הדמויות המוכרות והאהובות בישראל:
מזל טוב! 10 דברים שלא ידעתם על סופי צדקה
- שורשים שומרוניים: סופי נולדה וגדלה בשכונה השומרונית נווה פנחס בחולון. העדה השומרונית היא קהילה עתיקה וקטנה, וסיפור יציאתה מהקהילה הפך לאחד מסימני ההיכר המרכזיים של זהותה.
- המשמעות מאחורי השם: אביה קרא לה "סופי" מתוך כוונה שתהיה הבת האחרונה במשפחה ("סוף"), אך בתהליך הגיור שלה הוסיפה את השם העברי "שרה", וכיום שמה הרשמי הוא סופי שרה צדקה.
- מסע הגיור והמעבר: בגיל 18 עזבה את הבית ועברה לתל אביב, ולאחר מכן עברה תהליך גיור אורתודוקסי. בעקבות תהליך הגיור והחלטתה לעזוב את הקהילה השומרונית, נוצר נתק ממושך בינה לבין הקהילה.
- שירות לאומי: בנות העדה השומרונית פטורות מגיוס לצה"ל, אך צדקה בחרה לתרום למדינה וביצעה שירות לאומי בבית חולים.
- הפריצה הגדולה בטלוויזיה: הפריצה המטאורית שלה לתודעה הציבורית התרחשה בשנת 2001, כ שנבחרה לככב בתפקיד הראשי (רונה מאירי) בטלנובלה הישראלית המצליחה "לחיי האהבה".
- כוכבת ילדים אהובה: בתחילת שנות ה-2000 הפכה לאחת מכוכבות הילדים המובילות בישראל – היא הנחתה במשך שנים בערוץ הילדים, השתתפה בקלטות הילדים האייקוניות "פים פם פה" לצד טוביה צפיר, וכיכבה בהצגות ומחזות זמר לכל המשפחה.
- חיבור למוזיקת עולם: צדקה היא גם זמרת יוצרת. היא הוציאה אלבום סולו ("באראשת") ובהמשך הקימה את ההרכב המוזיקלי "סופי צדקה והבלאדים", המשלב מוזיקה אתנית, טקסטים עבריים, ערביים ושומרוניים עתיקים.
- גיחה לעולם הפוליטי: בבחירות לכנסת ה-17 (בשנת 2006) התמודדה צדקה ברשימת מפלגת "הירוקים", מתוך רצון לקדם נושאי איכות הסביבה, אך המפלגה לא עברה את אחוז החסימה.
- חזרה למסך בדרמות איכות: לצד הנחיה של תוכניות לייף-סטייל (כמו "לחיות טוב" לצד ענת הראל), היא שיחקה בסדרות דרמה מוערכות, בהן "תאג"ד" ו"כבודו".
- סגירת מעגל תיעודית: סיפור חייה והמורכבות של יחסיה עם הקהילה השומרונית ועם אביה עמדו במרכזם של שני סרטים תיעודיים בולטים – "שומרוני בודד" (2009) ו"בשם האב" (2017).