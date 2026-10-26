צחי ליבר הורשע בתיווך לשוחד בפרשת הצוללות

צחי ליבר ( צילום: יהודה חיים/פלאש90 )

בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו הרשיע היום (שני) את יועץ התקשורת והאסטרטגיה צחי ליבר בשורה של עבירות חמורות ב"פרשת הצוללות" (תיק 3000), ובהן תיווך לשוחד, הלבנת הון וסיוע להכנת פנקסי חשבונות כוזבים.

פסק הדין, שניתן על ידי השופט שמואל מלמד, קובע כי ליבר פעל כצינור להעברת כספי שוחד בסך מצטבר של 93,900 ש"ח מנציג תאגיד "טיסנקרופ" בישראל, מיקי גנור, אל דוד שרן, בתקופה שבה שימש האחרון כעובד ציבור כמזכיר חברת קצא"א, מועמד לתפקיד, וכמנהל לשכת ראש הממשלה וראש הסגל. על פי העובדות שנקבעו בהכרעת הדין, גנור העביר שתי פעימות של תשלומים לחברות בשליטת ליבר ושותפו (נ.צ.ת תקשורת ונס מור אחזקות) - הראשונה בסך 35,400 ש"ח בנובמבר 2014 והשנייה בסך 58,500 ש"ח באוגוסט 2016. בית המשפט דחה מכל וכל את גרסתו של ליבר שטען כי הכספים ניתנו לו עבור שירותי ייעוץ תקשורתי ואסטרטגי לגיטימיים, כגון טיפול במכרז האמוניה ורכש גומלין. נקבע כי מדובר היה ב"עבודה פיקטיבית" ובחוזה למראית עין שנועדו לשמש כסות בלבד, בעוד שבפועל שימשו הכספים לתשלום שוחד שאיפשר לגנור לרשום הוצאות מוכרות במסווה של חשבוניות מס כוזבות.

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בית המשפט נדרש בהרחבה לטענות ההגנה לפסילת הודאותיו של ליבר במשטרה (משפט זוטא) בשל לחצים חריגים, פגיעה בזכות ההיוועצות ואמצעים פסולים. השופט מלמד דחה את כל טענות הזוטא והחליט לקבל את הודאותיו של ליבר במשטרה, בייחוד את זו שנמסרה ב-5 בספטמבר 2017. נקבע כי ליבר פעל בשיקול דעת, הפגין שליטה עצמית גבוהה ולא נשבר נפשית, וכי ההודאה ניתנה מרצונו החופשי לאחר התייעצות פרטית עם עורך דינו ובעקבות הבהרה מפורשת מצד החוקרים כי לא מובטחת לו כל הטבה או שחרור תמורתה.

בנוסף, ביסס בית המשפט את ההרשעה על אמרותיו המקוריות של עד המדינה מיקי גנור מתקופת חקירתו במשטרה, וזאת תוך יישום כלל "פלגינן דיבורא" על אף חזרתו המאוחרת מגרסתו. השופט קבע כי אמרותיו של גנור במשטרה נתמכו במארג ראייתי איתן שכלל ראיות חפציות קשיחות כמו "טבלת היועצים", מחברות עבודה של אנשי כספים ומזכירות, ומחקרי תקשורת ונתוני סלולר, המאמתים את נתיב השוחד ושוללים מתן שירותים אמיתיים מצד ליבר.

באשר למעמדו של דוד שרן, דחה בית המשפט את טענות ההגנה וקבע כי הוא החזיק במעמד של עובד ציבור לאורך כל ציר הזמן הרלוונטי: כמזכיר חברת קצא"א שהוכרה כתאגיד המספק שירות חיוני לציבור, כמועמד לתפקיד בלשכת ראש הממשלה החל מחודש ספטמבר 2014, וכעובד ציבור מכהן בפועל עד סיום העסקתו הרשמי בספטמבר 2016.

לבסוף, השופט מלמד ציין כי פיצול האישומים בכתב האישום לשתי עבירות נפרדות בגין כל תשלום הוא מלאכותי, שכן מדובר במסכת עובדתית אחת מתמשכת. משכך, ליבר הורשע בעבירה מתמשכת של תיווך לשוחד, לצד הרשעה בעשיית פעולה ברכוש אסור (הלבנת הון) ובסיוע להכנת פנקסי חשבונות כוזבים לפי פקודת מס הכנסה.