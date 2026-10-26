״מנדלבליט עומד מפוחד ורועד כולו, הוא נאשם״

‏ח"כ משה סעדה התראיין היום (שני) ברדיו ׳גלי ישראל׳ והתייחס לעדותו הדרמטית של אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו.

״כל אבן שעמית חדד מרים אתה מגלה עוד עבירה פלילית. כששואלים את מנדלבליט על האזנת הסתר הבלתי חוקית לנתן אשל, הוא אומר 'זה הרגיז אותי'. זה הרגיז אותך? זאת עבירה פלילית! ומה עשית? כלום ושום דבר כי הכל מותר״, כעס סעדה.

עוד הוא הוסיף: ״מותר לרמוס, מותר לדרוס, כי יש מטרה אחת - ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת המטרה ואין בלתה.

מנדלבליט נאשם היום. מנדלבליט עומד מפוחד ורועד כולו כי הוא עומד למשפט. זאת האמת. הם עומדים למשפט ולכן המשפט הזה חייב להיעצר. חייבת להיפתח פה חקירה פלילית נגד כל המעורבים. אסור לנו לשתוק ומערכת הבחירות, בין היתר, על זה״.