9 יישובים בפחות משנה: "שלם" עלה לקרקע בשומרון

( מועצה אזורית שומרון )

מאות בני אדם חגגו הבוקר (שני) בטקס חגיגי ומרגש את עלייתן לקרקע של 12 המשפחות הראשונות ליישוב החדש שלם, סמוך לאלון מורה בשומרון. באירוע השתתפו משפחות הגרעין המיישב, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, רב השומרון הרב אליקים לבנון, רבה הראשי של אוקראינה הרב משה אסמן, ותיקי גוש אמונים ובראשם בני קצובר.

היישוב מוקם כחלק מ"תוכנית ההתחברות" רחבת ההיקף שמובילה מועצת שומרון בשותפות עם תנועת אמנה והחטיבה להתיישבות, הכוללת הקמה של 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון, כשנה לאחר החלטת הקבינט בהובלת השרים ישראל כ"ץ ובצלאל סמוטריץ', וכחלק מהתוכנית האסטרטגית "מיליון בשומרון" של המועצה האזורית שומרון. "כשבירכתי כאן 'מציב גבול אלמנה', ראיתי מול העיניים את הדרך שעברנו מאז העקירה ועד היום. לפני 21 שנה החריבו יישובים בצפון השומרון, והיום אנחנו זוכים להקים תשעה יישובים בפחות משנה" אמר דגן. "אנחנו כאן בשם הדור הזה ובשם הדורות הבאים. 12 המשפחות שעולות היום לשלֵם הן החלוצות שבעקבותיהן יגיעו אלפים. כאן יגדלו ילדים, ייבנו בתי ספר ויקומו שכונות חדשות. זו התשובה שלנו לעקירה וזו הדרך שלנו לניצחון: עוד יישוב, עוד משפחה ועוד בית בארץ ישראל. תוכנית מיליון בשומרון הופכת כאן, מול עינינו, מחזון למציאות. אנחנו נמשיך לבנות בכל הכוח". הרב אליקים לבנון, רב השומרון, הוסיף: "לפני 21 וחצי שנה המשיכו לבנות בכפר דרום עד הימים האחרונים, והכל נהרס. זה היה הזמן של הירידה. והיום, ממשיכים לבנות, לא מרפים ולא מפסיקים. עוד כמה שנים אלון מורה תהיה כבר העיר הקטנה, ומאלון מורה ייסעו לשלם כדי לקנות בסופרמרקט בשלם. אשרי המאמין, מי שמאמין מנצח".

הרב משה אסמן, רבה הראשי של אוקראינה, אמר בטקס: "הגעתי לארץ במיוחד בזמן הגירוש, עם תעודות עיתונאי מאוקראינה כדי לעבור במחסומים. רציתי שכשהנכדים שלי ישאלו 'מה עשית סבא בזמן הגירוש?', אוכל לומר: נסעתי וניסיתי לעשות משהו. כי ליהודי אסור להיות אדיש. אני מאוד שמח להיות פה, כי פה גרים אנשים צדיקים, אנשים גיבורים, ובאמת כבוד גדול להיות פה. אנחנו נבנה עיר שתהיה העיר הכי יפה והכי גדולה בעם ישראל".

יו"ר ועדת חוקה שמחה רוטמן ציין כי "קורה פה משהו מאוד מאוד נדיר: עוד ועוד נבנה, ועוד ועוד צומח, ועוד ועוד גדל, וזו באמת ברכה גדולה. הלב מתרחב כשאנחנו רואים עוד יישוב ועוד יישוב. אין זמן יותר מתאים ואין מקום יותר מתאים מלחזק את החיבור בין כוח העשייה האדיר שאנחנו רואים פה לבין הרוח הגדולה. נזכה שבעזרת השם משלם הרוח הזאת תצא, תשתלם ותגדל בכל חלקי ארצנו".

ראש מועצת קדומים עוזאל ותיק אמר בטקס: "כשאתם מקימים פה יישוב חדש, צריך להתחיל אותו עם הערכים. זה בסוף מה שהילדים שלנו סופגים. רק ככה גם הדור הבא איתנו וגם הדור שאחר כך. כל אחד דיבר על הערכים שהוא קיבל בזה שיצאו מהערים והקימו את היישוב הראשון בשומרון. ברכת השכנים מקדומים אליכם: תעשו ותצליחו, יישר כוח ובהצלחה!".

זאב חבר זמביש מזכ"ל אמנה: "אנחנו ממשיכים את שרשרת הדורות של הקמת ההתיישבות בארץ ישראל. ממשלת ישראל קיבלה החלטה, וברוך השם יש אפשרות לבצע ואנחנו מבצעים בשמחה. יש מקומות שיש לנו מאות פניות של אנשים שרוצים להגיע, וזו הברכה וזה הכוח הגדול שיש לנו. בכל אתגר שיש לנו בשומרון יש לנו שותף נהדר, ואנחנו נמשיך לעשות באותה דרך את היישובים הבאים".

היישוב שלם הוא היישוב התשיעי שעולה לקרקע במועצה אזורית שומרון תוך פחות משנה. קדמו לו היישובים רחבעם, עיבל, עמק דותן, נעה, וארבעת הישובים שנעקרו בתוכנית ההתנתקות בצפון השומרון וחזרו לקרקע: חומש, שא-נור, גנים וכדים. מהלך אסטרטגי זה, נועד לתקן את העוול ההיסטורי של עקירת ישובי צפון השומרון ב 2005, ומייצר כעת רצף טריטוריאלי מבוסס, חזק ומשגשג. הבינוי המואץ משנה את פני המפה ומקדם באופן מעשי את חזון "מיליון בשומרון".