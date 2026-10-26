הדרמה במשפט נתניהו: ״אפשר לבטל לחלוטין את כתב האישום״

‏עו"ד אילן בומבך התייחס היום (שני) ברדיו ׳גלי ישראל׳ למשפט נתניהו ולעדותו הדרמטית של אביחי מנדלבליט ואמר: ״מה שאנחנו רואים בבית המשפט זה רצף של כשלים, שמתבטאים הן בהיבט הרשלני והן בהיבט המכוון.

זה מצגים שהם ניתנים באופן שקרי לבית המשפט. באים ואומרים שכביכול היועץ המשפטי לממשלה, בהתאם לסמכויותיו, נתן אישורים לפתיחה בחקירה. מסתבר שלא מינה ולא מקצתה״.

בומבך הוסיף: "בסופו של דבר כל זה אמור להיתרגם למשהו משפטי והכיוון שאני רואה אותו זה הגשת בקשת הגנה מן הצדק.

כרגע התגבשה באמת מסה קריטית של טיעונים, ראיות שראינו במהלך הדיון. אני חושב לאחר העדות של מנדלבליט, מה שמצופה, אני חושב שההגנה תבוא ותגיש אותה עם כל הראיות. עצם העובדה שההליך הפלילי נוהל בצורה כל כך חמורה, כשזה עומד בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית, בית המשפט יכול לבטל את כתב האישום״.