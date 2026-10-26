״החזיקו אותו בגרון, מנדלבליט נהפך לבובה של שי ניצן״

‏פרופ' משה כהן-אליה, התייחס היום (שני) למשפט נתניהו ברדיו ׳גלי ישראל׳ ודיבר על עדותו המטלטלת של אביחי מנדלבליט.

"כמי שבא מהשמאל ואני זוכר כשנתניהו דיבר על 'ציד אדם', והדימוי הזה היה נראה לי כל כך קיצוני... התרומה של נתניהו והיכולת שלו לעמוד בכל הלחצים הללו ולהתעקש על ההגנה המשפטית, לחשוף את מבנה הכוח האמיתי של ישראל, זה דבר שהוא לא ייאמן״, אמר כהן אליה והוסיף: ״פרופ' גביזון אמרה פעם שיש מבנה כוח מושחת בישראל וזה: פרקליטות, משטרה ותקשורת. מה שנגלה לנגד עינינו זה בדיוק מבנה הכוח הזה שעובד פול טיים״.

‏עוד הוא הוסיף וטען: ״מנדלבליט לא האמין בתיקים האלה. הוא חשב שאין ראיות והוא צודק בעניין הזה. הוא פשוט לא יכול היה לעמוד בלחץ. מה שנגלה לנגד עינינו זה העובדה שאם אתה יועץ משפטי שמישהו מחזיק אותך בגרון, אתה לא יכול להיות יועץ משפטי. אתה הופך להיות בובה של שי ניצן וזה מה שבסוף קרה עם מנדלבליט״.