יש מנות שפשוט מצילות את ארוחת הצהריים, ואין ספק שקציצות עוף עסיסיות הן אחת מהן. אבל מה אם נגיד לכם שאפשר להכין אותן בלי טיגון, בלי שמן עמוק, ועדיין לקבל תוצאה שתגרום לכל המשפחה לבקש עוד? המתכון הזה מגלה את הסוד הפשוט שהופך קציצות רגילות למנה מושלמת – קלילה, בריאה ומלאת טעם.

הטריק המרכזי כאן הוא תוספת של קישוא מגורר וסחוט היטב. הירק הזה, שרבים מתעלמים ממנו בהכנת קציצות, הוא בדיוק מה שהופך את התערובת לעסיסית במיוחד מבלי להוסיף שומן מיותר. בשילוב עם עשבי תיבול טריים ותבלינים ארומטיים, מקבלים קציצות שמתאימות לכל ארוחה – לצד אורז, פתיתים או אפילו בתוך פיתה חמה.

המרכיבים שתצטרכו

למנה של כ-15 קציצות תזדקקו למרכיבים הבאים: 500 גרם חזה עוף או הודו טחון (אפשר גם שילוב של עוף ופרגית), קישוא בינוני אחד מגורר על פומפייה וסחוט היטב מנוזלים, בצל קטן מגורר ומעט סחוט, ביצה אחת, שליש כוס פירורי לחם או שיבולת שועל דקה, וחצי כוס עשבי תיבול קצוצים – פטרוזיליה, כוסברה או שמיר לפי הטעם.

לתבלינים תוסיפו שתי שיני שום כתושות, כפית כמון, כפית פפריקה מתוקה, חצי כפית מלח, רבע כפית פלפל שחור ושתי כפות שמן זית. השילוב הזה של תבלינים מעניק לקציצות טעם עשיר ומאוזן, בלי להסתיר את טעם העוף הטבעי.

שלבי ההכנה הפשוטים

תחילה יש לחמם את התנור ל-200 מעלות במצב טורבו ולהניח נייר אפייה על תבנית, תוך שימוש במעט שמן זית למריחה. בקערה גדולה מערבבים את כל המרכיבים היטב עד לקבלת תערובת אחידה. כדאי לתת לתערובת לנוח כעשר דקות במקרר – זה מאפשר ספיגת טעמים טובה יותר וייצוב של התערובת.

בידיים מעט רטובות או משומנות יוצרים כדורים בגודל של כדור פינג-פונג, פוחסים אותם קלות ומניחים בתבנית. לאחר מכן מברישים את החלק העליון של הקציצות במעט שמן זית ואופים כ-15 עד 18 דקות, תוך הפיכה פעם אחת באמצע. חשוב להוציא אותן כשהן מוזהבות אך לא יבשות – זה המפתח לעסיסיות.

אופציה נוספת: קציצות ברוטב

למי שמעדיף את הקציצות ברוטב עשיר, אפשר להכין בסיר נפרד רוטב עגבניות מהיר. מקפיצים בצל ושום, מוסיפים רסק עגבניות, מים ותבלינים, ולאחר שהקציצות יוצאות מהתנור מכניסים אותן לתוך הרוטב לחמש דקות בישול קל. השיטה הזו מזכירה את הקציצות הקלאסיות ברוטב עגבניות שמתבשלות בסיר אחד, אך כאן הקציצות נשארות קלילות יותר הודות לאפייה.

המתכון הזה מתאים במיוחד למשפחות שמחפשות חלופה בריאה יותר לקציצות מטוגנות, בלי לוותר על הטעם והעסיסיות. הקציצות מצטיינות גם בהקפאה – אפשר להכין כמות גדולה ולהקפיא למועד מאוחר יותר, מה שהופך אותן לפתרון מושלם לארוחות מהירות באמצע השבוע.