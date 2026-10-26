אילה חסון מזועזעת: ״בסיוטים הכי גרועים שלי לא חלמתי שזה יקרה״

המגישה אילה חסון התייחסה היום (שני) ברדיו ׳גלי ישראל׳ להתפתחויות במשפט נתניהו ולעדות הדרמטית של היועמ״ש לשעבר אביחי מנדלבליט.

בדבריה אמרה חסון: ״ציבור גדול בישראל נתון תחת מתקפה ארוכת שנים של קמפיינים ושל הנדסת תודעה. הכי פשוט. אני לא העליתי על דעתי בחלומותיי הפרועים או בסיוטים הגרועים ביותר שכל המשפט של נתניהו זה דבר כזה מטורף.

חשבתי שהייתה שם אג'נדה, ידעתי שהייתה שם אג'נדה. ידעתי שהפרקליטות היא מאוד פוליטית. ידעתי שהתקשורת מערבבת שם, והמשטרה בדרך כלל שפוטה של הפרקליטות או לחילופין עובדת אצל הפרקליטות, אבל לא תיארתי לעצמי שהם ירשו לעצמם רשלנות וזדוניות ברמה כזאת מטורפת. לא העליתי בדעתי, אני מודה, ואי אפשר להאשים אותי בתמימות״.