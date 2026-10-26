אילה חסון מזועזעת: ״בסיוטים הכי גרועים שלי לא חלמתי שזה יקרה״

המגישה אילה חסון התייחסה היום (שני) ברדיו ׳גלי ישראל׳ להתפתחויות במשפט נתניהו ולעדות הדרמטית של היועמ״ש לשעבר אביחי מנדלבליט.
בדבריה אמרה חסון: ״ציבור גדול בישראל נתון תחת מתקפה ארוכת שנים של קמפיינים ושל הנדסת תודעה. הכי פשוט. אני לא העליתי על דעתי בחלומותיי הפרועים או בסיוטים הגרועים ביותר שכל המשפט של נתניהו זה דבר כזה מטורף.
חשבתי שהייתה שם אג'נדה, ידעתי שהייתה שם אג'נדה. ידעתי שהפרקליטות היא מאוד פוליטית. ידעתי שהתקשורת מערבבת שם, והמשטרה בדרך כלל שפוטה של הפרקליטות או לחילופין עובדת אצל הפרקליטות, אבל לא תיארתי לעצמי שהם ירשו לעצמם רשלנות וזדוניות ברמה כזאת מטורפת. לא העליתי בדעתי, אני מודה, ואי אפשר להאשים אותי בתמימות״.
חסון תקפה את בנט ואמרה: ״תארו לכם שמר בנט היה עושה לשמאל מה שהוא עשה לימין. חשבתם פעם על הדבר הזה? הוא לא היה יוצא מפתח הבית שלו. מכל התחקיר הענק שעשיתי עליו, הוא מעז לקרוא לזה שקר. אצלו יש קבלות שהוא שקרן גדול. כל הזמן לא אהבתי שקראו לו נוכל, אבל הסתכלתי בהגדרה המילונית של המילה הזאת. זה אדם שעשה הונאה כדי לקבל איזו טובה, כדי לקבל איזה רווח...״.
אז אם איילה חסון לא שקרנית מדוע היא לא תובעת את בנט? מסקנה היא שופר של נתניהו וההוכחה שנתניהו בא להתראיין אצלה כמו לערוץ 14 ולא לערוצים שהיו שואלים אותו שאלות רציניות