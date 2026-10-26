לפיד וגולן נגד איזנקוט: "היינו בסרט הזה בבחירות הקודמות - והפסדנו"

יום לפני הבחירות - עימות חריף בגוש השינוי: ראש האופוזיציה יאיר לפיד ויו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן תקפו היום (שני) את יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט, זאת על רקע קמפיין "המפלגה הגדולה" שבו התחיל בימים האחרונים לפני פתיחת הקלפיות.

"אם הגיעה אליכם ההודעה בוואטסאפ ש'מסבירה' שבשיטת הבחירות שלנו הקולות 'עולים למעלה' למפלגה הגדולה, אתם חייבים לדעת: זה פשוט לא נכון" אמר לפיד. "אין דבר שאני רוצה יותר מזה שננצח בבחירות. כל הגוש, ביחד. רק לא ככה. להטעות את הציבור זו לא הדרך שלנו, זו הדרך של המחנה השני".

"מה כן חשוב? שאף קול בגוש לא ילך לפח"

לפיד המשיך והסביר את שיטת הבחירות: "קולות למפלגה שלא עברה את אחוז החסימה נזרקים לפח. הם לא 'עולים' לאף אחד, גם לא למפלגה 'הגדולה'. כשנזרקים קולות, הם לא נספרים. שתי הרשימות שעל הגדר, וינטר והנדל-זליכה, הן רשימות ימין. אם הן נופלות, הקולות שלהן לא 'הולכים לקואליציה של נתניהו'. הם הולכים לפח. אחרי כן מחלקים את כל הקולות הכשרים ל-120.

עוד הזכיר כי "זה בדיוק מה שקרה לנו ב-2022. מרצ נפלה ב-4,062 קולות. אילו מרצ היתה עוברת, היו רק 62 לגוש נתניהו. לא היה שום 'מנדט שעבר לליכוד כי היא הגדולה'. היו מפלגות מהגוש שלנו שלא עברו. זה הלקח. הפעם הצד שלהם לא למד את הלקח. לפי הסקרים, הפעם הקולות האבודים עולים לגוש נתניהו שני מנדטים. ב-2022 הם נתנו לו ארבעה. ההבדל: הפעם כל מפלגות הגוש שלנו עוברות, וכולן חתומות בהסכמי עודפים זו עם זו".

"בחוק יסוד הממשלה אין את המילים 'המפלגה הגדולה'. הנשיא מטיל את המלאכה על המועמד שקיבל הכי הרבה המלצות מחברי כנסת מכל הסיעות ושיש לו את הסיכוי הטוב ביותר להקים ממשלה" סיכם לפיד. "אז מה כן חשוב? שאף קול בגוש לא יילך לפח. שכולם יצאו להצביע. שתצביעו למי שאתם מאמינים בו, בתוך הגוש, כי כל קול לכל מפלגה בגוש שווה בדיוק אותו דבר. מי שכתב את ההודעה הזאת רצה את הקולות שלכם, ולא ידע איך עובדת השיטה. או שהוא כן ידע, ואז זה ממש לא בסדר".