עולם האנימציה נפרד השבוע מאחד מאמני הדיבוב המוכשרים ביותר בדור האחרון. אריק באוזה, המדבב הקנדי זוכה פרס האמי, הלך לעולמו במפתיע בגיל 46 בלבד, והותיר אחריו מורשת עשירה של דמויות אנימציה אהובות שליוו דורות שלמים של ילדים ומבוגרים ברחבי העולם.

באוזה היה הקול מאחורי חלק מהדמויות האייקוניות ביותר בעולם האנימציה המודרני. במשך שנים רבות הוא העניק את קולו לבאגס באני, דאפי דאק, טוויטי, אלמר פאד ועשרות דמויות נוספות מסדרת "לוני טונס" האגדית, שחוגגת השנה 90 שנה להיווסדה. הדמויות הללו, שהפכו לחלק בלתי נפרד מהתרבות הפופולרית, קיבלו תחת ידיו של באוזה חיים חדשים והמשיכו לרתק קהלים בכל הגילאים.

הקריירה המרשימה של באוזה זכתה להכרה רחבה בתעשייה. לאורך השנים הוא היה מועמד לחמישה פרסי אמי לתוכניות יום, וזכה בשלושה פרסי אמי יוקרתיים בקטגוריית ילדים ומשפחה. את הפרסים קיבל על עבודתו המצטיינת בסדרות "כוח הטיטאנים", "באגס באני והבנאים" ו"לוני טונס: מצוירים", שבהן הוכיח את יכולתו הייחודית להעניק אופי ונשמה לדמויות אנימציה.

מותג "לוני טונס", שבאוזה היה חלק מרכזי ממנו בשנים האחרונות, החל את דרכו כסרטוני קולנוע קצרים והפך לאחד ממותגי האנימציה המצליחים והמשפיעים בעולם. הדמויות האייקוניות שלו הגיעו למסך הגדול מספר פעמים, כולל בסרטים "ספייס ג'אם" ו"ספייס ג'אם 2", ולאחרונה בסרט "לוני טונס - הצילו! כדור הארץ השתגע", שהגיע לבתי הקולנוע בישראל בחג הסוכות האחרון.

עבודתו של באוזה לא הסתכמה רק בדיבוב דמויות קלאסיות. הוא היה חלק מהמאמץ המתמשך להחיות את מותג "לוני טונס" לדור חדש של צופים, תוך שמירה על האנרגיה הבלתי פוסקת, הקצב המסחרר וההומור הפרוע שאפיינו את הסדרה המקורית. יכולתו להעביר רגשות ואופי דרך הקול בלבד הפכה אותו לאחד מאמני הדיבוב המבוקשים ביותר בתעשייה.

הפטירה הפתאומית של באוזה בגיל צעיר כל כך מהווה אבדה כבדה לעולם האנימציה והבידור. דמויות כמו באגס באני ודאפי דאק, שהפכו לסמלים תרבותיים עולמיים, קיבלו תחת ידיו פרשנות עכשווית שהצליחה לגשר בין הנוסטלגיה של הדור המבוגר לבין הציפיות של הדור הצעיר. מורשתו תמשיך לחיות דרך עשרות הדמויות שהעניק להן קול, והמשפחות ברחבי העולם ימשיכו ליהנות מעבודתו לדורות הבאים.