צה"ל מאשר: חוסל מחבל ממערך המודיעין ומפקד הנדסה של חמאס

( דובר צה"ל )

רצף החיסולים ברצועת עזה נמשך: בצה"ל אישרו כעת (שני) כי שני מחבלי חמאס חוסלו בתקיפות שבוצעו בסוף השבוע האחרון, ביניהם מחבל ממערך המודיעין הצבאי ומפקד הנדסה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור.

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בתקיפה שבוצעה שלשום במרחב העיר עזה חוסל המחבל מחמד חלאוה, מפקד במערך המודיעין הצבאי של הזרוע הצבאית של חמאס. בנוסף נאמר כי תה"ל תקף וחיסל את המחבל אחמד זהיר פואד אבו-עודה, מפקד הנדסה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, בתקיפה נפרדת שבוצעה ביום חמישי האחרון.

"לאורך המלחמה ובפרט בעת האחרונה המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש" הסבירו בצה"ל. "המחבלים חוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו".

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות הביטחון פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום".