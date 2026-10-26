אזהרת רחצה בחוף בהרצליה: "תוצאות חריגות בבדיקות איכות המים"

יום לפני חופשת הבחירות: משרד הבריאות הודיע היום (שני) על אזהרת רחצה בחוף הכוכבים בהרצליה, זאת בעקבות קבלת תוצאות מיקרוביאליות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות המים. על פי הודעת המשרד, אזהרת הרחצה תקפה עד להודעה חדשה.

יש לציין כי עונת הרחצה הסתיימה באופן רשמי לפני שבועיים ב-10 באוקטובר, כשכיום שירותי הצלה קיימים רק בחלק מהחופים בארץ. ממשרד הבריאות נמסר כי הם "מבקשים להזכיר כי הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד".

זו הפעם השנייה בחודש האחרון שבה ניתנה אזהרת רחצה בעקבות זיהום במים. ב-5 באוקטובר פורסמה אזהרת רחצה לשלושה חופים בכינרת - חופי צינברי, צמח וגופרה - לאור תוצאות מיקרוביאליות חריגות. אזהרת הרחצה נותרה בתוקף למשך כ-24 שעות לפני שהוסרה בעקבות קבלת בדיקות תקינות.