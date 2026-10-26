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בצל המתיחות

תקיפה נוספת: מיכלית נפט נפגעה מירי במיצרי הורמוז

מיכלית נפט נפגעה מירי בזמן שהפליגה במיצרי הורמוז, והושבתה - אך כל אנשי הצוות בריאים ושלמים. הרשויות המקומיות פתחו בחקירה

4 תגובות
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ספינת מלחמה (שאטרסטוק)

תקרית נוספת, בצל המתיחות הנרחבת בין ארה"ב לאיראן: מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן היום (שני) כי מיכלית נפט שהותקפה והושבתה במהלך שיט במיצרי הורמוז. בהודעה נאמר כי כל אנשי הצוות בריאים ושלמים.

לפי הודעת המרכז, התקרית התרחשה ביום חמישי האחרון, אך רק אומתה כעת. לדבריהם, מיכלית נפט שהפליגה במיצר נפגעה מירי והושבתה, אך לא דווח על נזק לספינה או על דליפת נפט באזור.

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עוד נמסר כי "ספינות נקראות לנקוט במשנה זהירות, ולדווח על כל התנהגות חשודה". במקביל נאמר כי הרשויות המקומיות פתחו בחקירת האירוע.
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ריקי מתפוצצת
לפני שעה

כעובדת בנמל ראיתי כבר הכל, לפחות הפעם המכלית לא טבעה והצוות בריא ושלם!
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