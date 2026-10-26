תקיפה נוספת: מיכלית נפט נפגעה מירי במיצרי הורמוז

תקרית נוספת, בצל המתיחות הנרחבת בין ארה"ב לאיראן: מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן היום (שני) כי מיכלית נפט שהותקפה והושבתה במהלך שיט במיצרי הורמוז. בהודעה נאמר כי כל אנשי הצוות בריאים ושלמים.

לפי הודעת המרכז, התקרית התרחשה ביום חמישי האחרון, אך רק אומתה כעת. לדבריהם, מיכלית נפט שהפליגה במיצר נפגעה מירי והושבתה, אך לא דווח על נזק לספינה או על דליפת נפט באזור.