איראן על הבחירות: "לא משנה לנו מי יעמוד בראש ישראל"

( סוכנות הידיעות האיראנית, מעיין טואף/לע״מ, יונתן זינדל \ פלאש 90 )

יום לפני: דובר משרד החוץ האיראני, איסמעאיל בקאאי, התייחס לבחירות לכנסת ה-26 שיתקיימו בישראל מחר (שלישי), כשטען כי לאיראן לא אכפת מי יזכה בבחירות ומי יעמוד בראשות הממשלה הבאה. "היריבויות הפוליטיות בתוך ישראל הן רק מרוץ לביצוע פשעים נוספים" אמר בקאאי בהצהרה לתקשורת המקומית. "אנחנו לא מכירים בתוקף הבחירות, וזה לא משנה לנו מי יעמוד בראש ישראל. לא אכפת לנו מי ינהיג את הישות שלא הביאה איתה דבר לאזור מלבד אלימות, הרג ורצח. אנחנו עדיין במצב מלחמה, ולא נהסס לממש את זכותנו הלגיטימית להגן על המדינה שלנו". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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עוד התייחס למתיחות מול ארה"ב, כשהאשים את וושינגטון בכך שהיא "לא רצינית לגבי המשא ומתן. איראן לא סגרה את חלון הדיפלומטיה, והוכיחה את רצינותה בדרך הדיפלומטית. בדיוק כפי שהשתתפנו במשא ומתן על הסכם הגרעין בתום לב, בעוד שוושינגטון פרשה מההסכם בשנת 2018".

בסיכום בקאאי טען כי "איראן מעולם לא החזיקה בנשק גרעיני, וגם לא מבקשת להחזיק בו. ארה"ב השתמשה בהאשמות על 'פצצת הגרעין האיראנית' כתירוץ לתקיפה צבאית נגד איראן. ההכרזה על הטענות הללו כעת מהווה הטעיה חסרת תקדים בהיסטוריה של הדיפלומטיה המודרנית".