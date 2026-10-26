רותם סלע חושפת למי תצביע בבחירות: "רוצה מנהיג ראוי וערכי"

הדוגמנית ומנחת הטלוויזיה רותם סלע יוצאת הבוקר (שני) בתמיכה פומבית וחשפה למי תעניק את קולה בבחירות הקרובות. בדברים שפרסמה, התייחסה סלע להתלבטות הרווחת בקרב אזרחים רבים, ושיתפה בשיקולים שהובילו אותה להכרעה.

"יש לי הרבה מאוד חברים שעדיין מתלבטים למי להצביע, וגם אני התעסקתי בשאלה הזאת," שיתפה סלע, והציעה תרגיל בדמיון מודרך: "דמיינו את מחר ב-22:00 בלילה, כל עם ישראל מול החדשות ויונית לוי מודיעה על תוצאות המדגם. מפלגה חדשה גדולה מנצחת בפער, ישראל מתאחדת מאחורי מנהיגות חדשה".

סלע קראה לתמוך במפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט, והסבירה את חשיבות הצעד לשיטתה: "חייבים שישר ואיזנקוט יהיו גדולים בפער. פתק של ישר זה ניצחון כפול – זה גם ממשלת שינוי מצוינת עם השותפים, כמו בנט והאנשים שלו שאני מאוד מעריכה, וגם ראש ממשלה חדש, ראוי וערכי".

בסיום דבריה שמה סלע דגש על נושא הפיקוד והביטחון: "גדי איזנקוט – זה פשוט להעביר מסר ברור: ישראל רוצה מנהיג חדש. מנהיג שכשאת שולחת את הילדים לצבא, את שולחת אותם בידי מפקד שראוי לזה".