השר חושף: זה התאריך בו ישראל תתקוף באיראן

איראן ( Matyas Rehak / שאטרסטוק )

שר החינוך יואב קיש, אישר היום (שני) ברדיו 103 כי ישראל תתקוף בקרוב באיראן.

“אחרי בחירות האמצע בארה"ב מדינת ישראל תיכנס לעימות עם ארה"ב מול איראן - השאלה הגדולה של המדינה היא מי יוביל אותה, האם זה יהיה נתניהו ביחד עם טראמפ או שיהיה פה ראש ממשלה שאין לו את ההוכחות ואת המעמד הבין־לאומי”, כתב קיש. בחירות האמצע בארה״ב יתקיימו ביום שלישי בשבוע הבא, ב-3 לנובמבר 2026. נזכיר כי אמש, דיווח הכתב המדיני ירון אברהם בחדשות 12, כי הרמטכ"ל אייל זמיר וראש הממשלה הגיעו לשפל חסר תקדים ביחסים, לאחר שהרמטכ"ל סירב לבצע פעולה צבאית עליה הורה ראש הממשלה, דרש 'אסמכתאות חוקיות' ופרסם תדרוכים כנגד הממשלה.

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הדיווחים בנושא טוענים כי פגישת הערכה מצב ביטחונית שהתקיימה בנוכחות נתניהו והשתתפות הצמרת המדינית-ביטחונית הידרדרה לטונים קשים והפכה לעכורה ואישית, זאת לאחר שראש הממשלה והדרג המדיני הורו על ביצוע פעולה מסוימת. אשר על פי הפרסומים הייתה יכולה להוביל להסלמה מול איראן.

הרמטכ"ל זמיר סירב להוציא לפועל את הפעולה ועיכב אותה עם דרישות לדיונים מעמיקים ואף דרש 'אסמכתאות חוקיות' מטעם הדרג המדיני. בדיווח על ערוץ 12 צוטט מטעם 'גורם ביטחוני' כי חלקו של זמיר באי הוצאת הפעולה לפועל היה קריטי.