ועדת הבחירות מזהירה: זה עלול לפסול את הפתק שלכם

קלפי ישראלית ( אוליביה פיטוסי \ פלאש 90 )

יממה לפני הבחירות - ועדת הבחירות המרכזית מבהירה היום (שני) כח בניגוד למידע המופץ ברשתות החברתיות, אין להוסיף כיתוב או סימונים על פתקי ההצבעה המודפסים. יש להשתמש בפתקים כפי שהם, ללא הוספת מילים, חתימות, ציורים או סימנים אחרים. תוספות עלולות להביא לפסילת הקול.

להלן הכללים להצבעה תקינה: פתק מודפס: יש לבחור בפתק תקין של הרשימה שבה מבקשים להצביע, ללא תוספות או שינויים. הצבעה בפתק לבן ריק: אם מסיבה כלשהי אין בתא ההצבעה פתק מודפס של הרשימה שבה מבקשים להצביע, ניתן לקבל מוועדת הקלפי פתק לבן ריק ולכתוב עליו בכתב יד, בעט כחול בלבד, את האות או האותיות של הרשימה המבוקשת, או את אותיות הרשימה בצירוף כינויה. הכתיבה מותרת בעברית, בערבית או בשתי השפות. אין להוסיף דבר מעבר לכך.

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פתק לבן שנותר ריק, או שנכתב עליו רק כינוי הרשימה ללא אותיותיה, הוא פתק פסול. אין להוסיף סימנים אישיים על הפתק או על מעטפת ההצבעה הפנימית, סימן או דבר העשוי לזהות את המצביע פוסל את הקול.

יש להכניס למעטפת ההצבעה פתק אחד בלבד, ללא חפצים או תוספות אחרות. פתקים של רשימות שונות באותה מעטפה, או ארבעה פתקים זהים ומעלה, יביאו לפסילת הקול. אם נמצאו שניים או שלושה פתקים זהים של אותה רשימה, הם ייחשבו לקול אחד בלבד.

אם נתקלתם בפתק פגום או מסומן, או במחסור בפתקי הרשימה שבה אתם מבקשים להצביע, פנו לוועדת הקלפי במקום.