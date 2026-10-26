חשד לרצח כפול: שני גברים נורו למוות בתל אביב

שני גברים כבני 60 אותרו הבוקר (שני) ללא רוח חיים בדרך משה דיין בעיר, כשעל גופם פציעות חודרות. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותם במקום. אקדח נמצא סמוך לזירה, ונסיבות האירוע טרם התבררו.

ממד״א נמסר: לאחר ביצוע בדיקות רפואיות, חובשים ופראמדיקים של מד"א קובעים את מותם של 2 גברים כבני 60. חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א מאיר גרוסמן, סיפר: ״הגענו למקום במהירות וראינו 2 גברים שוכבים ברחוב כשהם מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום״.

מהמשטרה נמסר: ״לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד 100 של המשטרה אודות אירוע ירי שהתרחש בברחוב משה דיין בעיר תל אביב במהלכו נורו 2 בני אדם. מותם נקבע על ידי גורמי הרפואה. כוחות משטרה של תחנת תל אביב דרום וחוקרי הגיעו לזירה ובמקביל נפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע״.