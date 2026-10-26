לרצים לכנסת: מה זה "ישורת אחרונה"? 

רץ לכנסת בישורת האחרונה ( צילום: שאטרסטוק/נתן ווייל/דוברות הכנסת )

"הישורת האחרונה" הוא אחד הביטויים השימושיים ביותר בשפה העברית לתיאור שלב סופי, מותח ומכריע של כל מאמץ ממושך, בין אם מדובר בימים האחרונים של קמפיין בחירות סוער, בטורניר ספורט או תחרות ריצה לאור הזרקורים של אצטדיון האתלטיקה באולימפיאדה או בסיומו של פרויקט מורכב. האקדמיה ללשון עברית, מסבירה כי המילה יְשֹׁרֶת (ללא ניקוד: ישורת) מתארת משטח המפריד בין שני חלקים של גרם מדרגות (המכונה בלועזית פודסט), או קטע ישר ונטול סיבובים בסוף מסלול הריצה האתלטית. החיבור של הביטוי למסלול הריצה מתחבר יפה גם לעולם הפוליטי, שאימץ לעצמו את הריצה לתיאור מסע בחירות ואת המועמד כמי ש"רץ למשרה ציבורית" או בישראל "רץ לכנסת". המושג "ישורת אחרונה" באנגלית מתואר כ-Home stretch (כרמז למשחק הבייסבול האמריקני בו הקפה שלמה של המגרש נקראת home run כלומר ריצה ל-”בסיס הבית" או בהקשר הפוליטי לבייס אם תרצו, וגם Last/ Final stretch , שזו המתיחה האחרונה של השרירים עד קצה גבול היכולת, ושוב בהקשר הפוליטי מריחת הזמן מורטת העצבים עד לפרסום תוצאות המדגמים ב-22:00 בכל כלי התקשורת .

נקודת הזנקה במסלול ריצה באצטדיון אתלטיקה ( צילום: שאטרסטוק )

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ללא פיתולים וסיבובים

המונח המקורי "ישורת אחרונה" מתקשר בעיקר לאתלטיקה קלה ומרוצי הריצה המקצועיים. כללי התחרויות מסוג זה קובעים כי במשטח מסלול הריצה החלק אחרון לפני קו הסיום חייב להיות ישר לחלוטין, ללא עיקולים או פיתולים. התכנון הקפדני הזה אינו מקרי: הריצה על שטח מיושר לכל אורכו מאפשר לרצים למקד את כל האנרגיה בקו ישיר אחד לקראת הסיום ובו מי שניהל נכון את כוחותיו לאורך כל המסלול, נותן את ה"ספרינט" , השקעת אנרגיה בפרץ של ריצה מהירה בכל הכוח כדי לפרוץ קדימה ולהגיע ראשון לקו הסיום.

חשוב להדגיש ולא להתבלבל: המונח יְשֹׁרֶת מהשורש י-ש-ר (בפתח וחולם) עוסק בקטע הישר של המסלול, ואין לבלבל בינו לבין המילה יַשְׁרוּת (המעידה על יושר ונקיון כפיים). בהקשר הפוליטי, מסע הבחירות ובעיקר סופו לא תמיד מתנהלים בישרות למרבה הצער וכולם מוזהרים לשמור על "טוהר הבחירות”.

היכונו ליום הבחירות ( צילום: אוליביה פיטוסי, יוסי זליגר, יונתן זינדל/פלאש90 )

מהמסלול אל הקלפי

לקראת יום הבחירות כלי התקשורת משתמשים פעמים רבות בביטוי "ישורת אחרונה" לתיאור היממה או השעות האחרונות לפני פתיחת הקלפיות כפרק זמן משמעותי בו משקיעים כלל המועמדים מאמצים מרובים להשיג כל קול צף, מתנדנד ומתלבט.

בדיוק כמו אתלט על המסלול, הריצה הפוליטית דורשת ריכוז מאמץ ואימונים מפרכים, גיוס כל המשאבים והתנפלות על קו הסיום עד לפרסום תוצאות האמת וקביעה האם יש מנצח אחד ודאי או שצריך לחזור לקו הזינוק ולרוץ שוב עד הישורת האחרונה.