מסר סמוי? חני נחמיאס ומיכל ינאי במהלך מפתיע לפני הבחירות

דווקא בימים של סערה ציבורית ושיח פוליטי טעון לקראת הבחירות, מגיעה מחווה מפתיעה ומלאת אמירה דווקא מתוך עולם התרבות והילדים. השבוע, במסגרת החזרות למופע "מותק FOREVER" (מבית היוצר של "מותק של פסטיבל"), רשמו חני נחמיאס ומיכל ינאי סגירת מעגל מרגשת וטוטאלית שנראית כמו מסר שמופנה ישירות לציבור הישראלי.

השתיים שחזרו על הבמה את הרגע האייקוני מ-1993: הימים שבהם הנחתה נחמיאס את הפסטיגל לצד ספי ריבלין ז"ל, והזמינה את ינאי לבצע את השיר שזכה במקום הראשון והפך לנכס צאן ברזל – "שלום היא מילה שימושית".

כעת, כשהן חולקות שוב את אותה הבמה, הן מבצעות עיבוד חדש ומעודכן ללהיט העבר. בעיתוי הנוכחי, הבחירה להעלות מחדש דווקא את השיר שקורא לקירוב לבבות, סבלנות ושיח מכבד, מרגישה לרבים בקהל כהרבה יותר מנוסטלגיה תמימה.