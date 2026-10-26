הרב דוד פנדל: "אסור להצביע להם"

פשוטו של מקרא דוד המלך מתפלל שיהיה יותר חכם מאויביו אבל דרשו שלפעמים צריכים ללמוד מאויבנו מה באמת מתרחש-הרשות הפליסטינית כבר הכריזה שמקווים שגוש השינוי מחנה השלום ינצח-מאויבי תחכימני!-אם זה טוב להם כנראה זה לא טוב ליהודים!!

השב"כ ומערך סייבר חשפו שאיראן מפעיל רשתות בוטים להדהד מסרים של השמאל-כנראה אם זה טוב לאיראנים זה לא טוב ליהודים! האיחוד האירופי מממן בניה לא חוקית בשטח C!! קל לנחש מי הם היו רוצים לראות לוקח את ההגה במדינת ישראל-מספיק להתבונן באיזה צד נמצאים הקיצוניים בערבי ישראל ומפלגתוהים לדעת מה טוב ליהודים-מאויבי תחכימני!!

מכמעט מספיק לומר שמכיון שברור שרוצחים ואויבי ישראל ישמחו בעליית השמאל-וחלום גירוש המדינה היהודית תתעצם- צריך לעשות הכל שגוש השינוי לא יעלה!מאויבי תחכימני!!

זהירות משריפת קולות

לעשות הכל ודאי כולל לא להצביע למפלגות שבטוח לא עוברים(נועם למשל) וגם לא לוינטר שקרוב לוודאי לא עובר (כשיש ספק -אין ספק..).

אני מאמין שזה נוגע לפיקוח נפש של ממש ואין סומכים על הנס-וזה חובתנו להגיד את זה..( מי שרוצה בכל זאת לסמוך ולהתפלל לנס- שישים בקלפי ט למשל ויתפלל שהקב"ה יעשה נס וישנה את הצבעתו למשהו אחר..)

כל כך עצוב שהציבור הדתי לאומי לא הצליח להתאחד-וזה מחייב את כולם להיות פעילים ואקטיביים להשפיע שאוהבי תורה ,ארץ ישראל ועם ישראל -כלומר גוש הימין -ינצחו!!

הצבעה לגוש הימין זו הצבעה לחיזוק תורה להתיישבות בכל יש"ע לזהות יהודית ולכל מה שיהודי מאמין ציוני מאמין!!

האמת והשלום אהבו

קודם כל אמת -בלי לפחד-להגיד את האמת שלנו לציבור ללא מורא וללא חשבונות(הרב קוק בדרך צחות פעם אמר שעל מנת ליכנס לארץ ישראל צריכים להרוג את מלך חשבון)להזהיר מפני שריפת קולות להזהיר מפני עליית וחיזוק שמאל-מתוך ידיעה שאחרי זה יהיה שלום חזק בינינו דוקא מתוך בירור האמת!

נילחם על האמת שלנו בכל הכח אבל לא נשמיץ ולא נקטין אחרים וודאי נכבד תלמידי חכמים מאד מאד וגם נאהב -נהיה מוקירי רבנן! ונדע שביום שאחרי יהיה שלום אדיר - ודאי בתוך מחנה הציוני דתי -וגם עם החרדים- וגם עם גוש השינוי (שכולנו תקווה שזה יהיה כשהם יציבים וקבועים באופוזיציה בעזרת ה').

לסיכום

לי ברור שיש מצוה גדולה וחביבה להצביע ומי שמצביע וקולו הולך לפח לא קיים מצוה גדולה זו!!ודוקא מתוך שכל קול בא לידי ביטוי נרים מיד אחר כך את דגל השלום של תלמידי חכמים ולא של גוש השלום חלילה!

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הרב דוד פנדל הוא ראש ישיבת ההסדר 'אפיקי דעת' בשדרות