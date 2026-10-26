סער במתקפה חריפה נגד לפיד: "עליבות נפש ושפל ערכי"

לפיד נגד סער ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

עימות חריף נרשם ברשת הבוקר (שני) בין ראש האופוזיציה יאיר לפיד לשר החוץ גדעון סער, זאת לאחר שלפיד הגיב לתוצאות הבחירות בסרביה ובברזיל, בהם שני מועמדי מפלגות הימין הפסידו.

"עוד שני מקורבים לנתניהו הפסידו הלילה בבחירות בגלל אחוז הצבעה גבוה ועם עם גאווה לאומית שלא היה מוכן לקבל תכתיבים מבחוץ" אמר לפיד, כשהוא מתייחס לנשיא סרביה אלכסנדר ווצ'יץ' והמועמד לנשיאות ברזיל פלביו בולסונרו. "מחר העם בישראל מתחיל את התיקון, מחזיר את ישראל למסלול של תקווה והצלחה". לפיד הוסיף והתייחס לתוצאות הבחירות בברזיל: "שיהיה ברור - אני מאוד לא מרוצה מהנצחון של לולה. אני תמיד בעד המועמד הפרו-ישראלי, זה הקריטריון הכי חשוב. אבל היום, להיות מקורב של נתניהו זה נזק פוליטי בכל העולם. גם בישראל".

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בתגובה, סער טען כי "אצל לפיד הכלומניק שני ידידי ישראל ענקיים - כמו נשיא סרביה ווצ'יץ' והמועמד לנשיאות ברזיל פלביו בולסנרו הם 'שני מקורבים לנתניהו'. נשיא ברזיל לולה האשים את ישראל שהיא מבצעת רצח עם בעזה, תוך השוואה לרצח היהודים בשואה על ידי היטלר. הוא גם טען ש-12.3 מיליון (!) ילדים נהרגו בהפצצות במלחמה".

"בתור אקסטרה - לפיד גם מתנדב לדקלם כמו תוכי את הרטוריקה של לולה על 'עם עם גאווה לאומית שלא היה מוכן לקבל תכתיבים מבחוץ'" הוסיף סער. "זאת, אחרי שידיד ישראל בולסנרו, שהבטיח שיעביר את שגרירות מדינתו לירושלים אם ייבחר, הודיע שהוא אינו מכיר בתוצאות בשל טענתו על הארכה בלתי חוקית של שעות ההצבעה. ואני בספק אם ללפיד יש מושג קלוש מה עשה ווצ׳יץ׳ למען ישראל במלחמה".

"להפנות עורף לידידי ישראל ולהתחנף למי שפועל נגדה - זאת עליבות נפש ושפל ערכי, עוד מבלי שהתייחסנו לרמתה של החשיבה המדינית המופגנת פה" סיכם. "שומר נפשו ירחק מהפתק של ליצנים בקלפי".