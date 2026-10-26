המשוריין לשעבר של נתניהו מטריף את הרשת: ״זה כמו להצביע לממדאני״

אורן דוברונסקי, שקיבל שריון בליכוד ובחר לוותר עליו, כתב הבוקר (שני) יממה לפני הבחירות, פוסט קשה נגד אנשים שבוחרים להצביע לגדי איזנקוט.

״אי אפשר שלא לראות את ההקבלה בין היהודים הניו-יורקים שמצביעים למאמדני, לישראלים שיצביעו לגוש השמאל בראשות איזנקוט שבוודאות יכניס מפלגות ערביות לממשלה״, טען אורן והוסיף: ״לא שאיזנקוט הוא מאמדני חס וחלילה אבל לפי בני גנץ, שותפו האידיאולוגי של איזנקוט, ומי שמכיר אותו יותר טוב מכולם, הוא אומר: ״הצבעת לגדי, הצבעת למנסור עבאס, מה לא ברור בזה?״

וזו פשוט האמת. לא רק בגלל שזה מה שגנץ חושב אלא כי זה מה שהגוש שלו יצטרך כדי להקים ממשלה. פשוט אין מתמטיקה אחרת. יאיר גולן אפילו לא מכחיש את זה ובנט וליברמן כבר עשו זאת בממשלה קודמת״.

‏עוד הוא הוסיף: ״אלוהים, איך ישראלים שחיים פה כל-כך הרבה שנים, ולמודי אינטיפאדה וטרור איסלאמיסטי, יכולים אחרי השבעה באוקטובר להצביע למי שבפועל יכניס מפלגה ערבית לממשלה. מילא לפני 7.10, אבל אחרי? תגידו התחרפנתם?

‏איפה הכבוד העצמי שלכם? איפה הכבוד שלכם לכל הנופלים שחרפו את נפשם במלחמה? על מה הם מתו? כדי שנכניס את האחים המוסלמים לתוך הממשלה? כדי שממשלה שנשענת על מפלגה ערבית לא תוכל לפעול התקפית ככל שנידרש כי הרי הם יטילו ווטו״.

לסיום כתב אורן: ״נצטרך לתקוף בלבנון והם יגידו אם אתם תוקפים אז מפרקים את הממשלה. ומה גדי וחבריו יעשו אם לא התכרבלות לתנוחת עובר ווויתור על התקיפה? איך אפשר להכניס את האויב ממש לממשלה? או אפילו להישען עליהם לקואליציה אם יש להם ווטו על פעולות צבאיות? אולי פשוט נמנה את מחמוד עבאס להיות רמטכ״ל?

איפה יצר ההישרדות הבסיסי שלכם? האם אתם לא רואים שלהצביע לאיזנקוט (או לכל מפלגה באופוזיציה שבפועל תמליץ עליו לראשות ממשלה) זה בדיוק אותו טירוף הדעת כמו שיהודים בניו יורק מצביעים למאמדני״.