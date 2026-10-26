ברוך דיין האמת: הפעילה החברתית שפי פז הלכה הלכה לעולמה 

הפעילה החברתית ומובילת המאבק של תושבי דרום תל אביב, שפי פז, הלכה לעולמה בגיל 74.

פז נולדה בפולין בשנת 1952 להורים ניצולי שואה, ועלתה לישראל בילדותה. במהלך חייה עבדה כמתרגמת, עורכת לשון ומעמדת. בצעירותה הייתה פעילה בארגוני שמאלה וזכויות להט"ב והתגוררה בשכונת שפירא בדרום תל אביב.

החל משנת 2013 הפכה פז לאחת הדמויות המזוהות ביותר עם המחאה נגד נוכחות המסתננים והמהגרים הבלתי חוקיים בדרום העיר. במסגרת זו הקמיה והובילה את ארגון "החזית לשחרור דרום תל אביב", קיימה הפגנות רבות, נאבקה במדיניות הממשלה ובית המשפט העליון, וניהלה עימותים תקשורתיים ומשפטיים מתוקשרים.