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ברוך דיין האמת: הפעילה החברתית שפי פז הלכה הלכה לעולמה 

מנהיגת "החזית לשחרור דרום תל אביב", שהובילה במשך שנים את המאבק הציבורי והמשפטי נגד שהיית מסתננים בשכונות, הלכה לעולמה

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שפי פז (Roy Alima/Flash90)

הפעילה החברתית ומובילת המאבק של תושבי דרום תל אביב, שפי פז, הלכה לעולמה בגיל 74.

פז נולדה בפולין בשנת 1952 להורים ניצולי שואה, ועלתה לישראל בילדותה. במהלך חייה עבדה כמתרגמת, עורכת לשון ומעמדת. בצעירותה הייתה פעילה בארגוני שמאלה וזכויות להט"ב והתגוררה בשכונת שפירא בדרום תל אביב.

החל משנת 2013 הפכה פז לאחת הדמויות המזוהות ביותר עם המחאה נגד נוכחות המסתננים והמהגרים הבלתי חוקיים בדרום העיר. במסגרת זו הקמיה והובילה את ארגון "החזית לשחרור דרום תל אביב", קיימה הפגנות רבות, נאבקה במדיניות הממשלה ובית המשפט העליון, וניהלה עימותים תקשורתיים ומשפטיים מתוקשרים.

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בעקבות פעילותה הציבורית והפרות הסדר שנלוו למחאות, נעצרה פז מספר פעמים, עמדה לדין ואף ריצתה עונש מאסר בפועל. לצד המאבק השטח, זכתה לאהדה רבה בקרב חברי כנסת ופעילי ימין שהגיעו לתמוך בה לאורך השנים.
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